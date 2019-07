Largas colas

En nuestro país, en donde prevalece la cultura del más fuerte, hablar de colas para recibir algún servicio es darse cuenta de que no son respetadas. En cualquier lugar, siempre sale algún "vivo" que irrespeta el tiempo de espera de otros y pasa. No tiene pena ni vergüenza alguna, es parte de la cultura. Esto sucede hasta en colas numeradas para empacar regalos, para hacer trámites bancarios y no se diga para recibir asistencia médica en algún hospital público o al esperar el cruce de una calle o avenida. No respetamos el derecho ajeno.

Recientemente el ministro de Trabajo anunció algo así como un convenio para que salvadoreños dedicados a la agricultura soliciten visa de trabajo para viajar temporalmente a los Estados Unidos. El anuncio ¿es una posibilidad surgida durante la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo? ¿Es una interpretación de las autoridades salvadoreñas? ¿Qué significa que podemos ser modelo en el tema migratorio?

Hay que aclarar antes que las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo continúan encontrándose con centenares de salvadoreños y salvadoreñas que confían en la efectividad de la administración del Órgano Ejecutivo para hacer realidad sus sueños y expectativas: irse a los Estados Unidos. El departamento de La Unión es el primero que ha hecho noticia.

El anuncio responde a la expectativa de la gente en edad productiva que está subempleada. Encuestas de diversas instituciones demuestran que casi la mitad de los jóvenes (15-29 años) están subempleados; que el 84 % ha considerado la opción de emigrar y que la mayoría quiere emigrar para encontrar una oportunidad laboral. La gente joven no encuentra trabajo, los que trabajan ganan muy poco, y lo que ganan no les alcanza para iniciar una vida independiente. Ya hay casos trágicos que lo demuestran.

Por esto y más, no extraña que en los departamentos de oriente la gente esté llegando a las oficinas departamentales del Ministerio de Trabajo para inscribirse en el programa de reclutamiento y solicitar la visa H-2A. Tienen confianza de someterse al proceso de evaluación y selección para irse legalmente. Y están poco informados.

Seguramente el ministro de Trabajo no se imaginó la avalancha de gente que reaccionaría con las declaraciones iniciales. Pero ya se dijo que el convenio no se ha suscrito y que ni siquiera han dado los primeros pasos. Esto significa que no hay nada sobre la mesa más que la ilusión de la gente de emigrar con los papeles en regla. Seguirán viniendo a las oficinas departamentales de todo el país porque se han enterado de la "gran oportunidad" por las redes sociales.

Todos los que están llegando son expresión de la necesidad de empleo. Aquí ya lo buscaron. No importa si están en agricultura o en diseño gráfico, la situación es la misma. No lo encontraron porque no hay empleo. En la agricultura, la escolaridad es baja, de las más bajas del país. Seguramente si algún día se llegara a suscribir convenio, Estados Unidos exigiría que sean ingenieros agrónomos y que dominen el idioma inglés demostrándolo en el examen TOEFL. Pocos podrían irse.

El segundo caso, el de diseño gráfico, tiene un potencial enorme en el marco de la economía naranja. Pero no se necesita ir a los Estados Unidos para exportar la creatividad; sin embargo, acá no hemos entendido la dinámica de ese mercado. Los profesionales en esa área tienen al menos 16 años de escolaridad y continúan enviando decenas de hojas de vida para solicitar un puesto y nada. Se frustran. No hay orientación.

El Ministerio de Trabajo con esta noticia (¿falsa?) acumulará experiencia para promover su renovación. Las atribuciones que están descritas en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo son de la década de los setenta. El desafío que ahora enfrenta no se trata de sindicatos. El reto que debe asumir está en las calles y avenidas, deambulando sin rumbo y desperdiciando energía. Y hay que preguntar ¿hay propósitos compartidos con el ministro de Justicia y Seguridad?