Las 4 pandemias que nos azotan

Levanten la mano los que han sufrido de sopa de techo (insomnio, en caliche) desde que pegó la pandemia del covid. Puya, si hasta Morfeo la levanta. Dejaríamos de ser humanos si tanta incertidumbre, tanta calamidad, no nos robara el sueño. Ningún evento, desde WW2, ha traumado a tanta gente simultáneamente. "Yo perdí muchas plumas por la culiera", se lamenta la lorita Pepita.

Los salvadoreños hemos sido víctimas de trauma colectivo culpa de 12 años de guerra, terremotos, colitas de huracanes, de la política... pero nunca como en 2020, annus horribilis.

Un trauma que cambió drásticamente nuestro estilo de vida; ¡nos cortó las alas como a la lorita!, y está afectando nuestra sanidad mental; algo que nadie parece ponerle coco.

Desorden de estrés post trauma (PTSD) se llama otra pandemia y, además de robarle el sueño hasta Morfeo, produce pesadillas, flashbacks, irritabilidad, mal genio, problemas familiares, desconfianza, alcoholismo, y deja una huella imborrable en sus víctimas. Esta pandemia no se cura con vacuna.

Dicen que no solo los sobrevivientes del Holocausto, sino que sus descendientes, aún padecen de los síntomas arriba descritos (el PTSD se hereda, informa madame Wikipedia). Muchos se suicidan.

Sentido pésame a las víctimas más sufridas de la tercera pandemia: la económica. A los que les gritaron "You’re Fired" a lo Donald Trump. A los que Se Alquila el local de su fuente de vida. A los que siguen varados porque ahora les exigen firma y sello en la prueba de covid, costumbre de la conquista española, obsoleta in The Land of The Free and The Home of The Brave.

¡No desmayemos! In The Home of Atlacatl, debemos perseguir la vacuna contra la pandemia económica. Saquemos la garra cuscatleca, reinventémonos, ¡zarpemos en nuevos desafíos!

El mundo entero padece de las pandemias del covid, del PTSD y de la economía estancada. Lamentablemente, culpa de los pipiles golieros, los salvadoreños también padecemos de una pandemia política que da asco.

Mi conclusión es que demasiado trauma colectivo ha podrido muchas mentes: las heridas de la guerra (80-92), los terremotos (86-01), los flashbacks del Mitch (98), el profundo dolor del covid (20) y el desmadre y resentimiento generalizado que siempre nos han caracterizado ahora se desahogan en una caja de lustre llamada Twitter.

Para acabar de amolar, así como las pandemias 1, 2 y 3 no tienen precedente, tampoco la pandemia política. Un juego de ajedrez, en movimiento desde el 9F, con el propósito macabro de darle jaque al Rey República, en tan solo 22 semanas (28F).

Ayer tuiteé un meme de súplica: "Nambe Cheles, ya basta de tanto hate @nayibbukele, @waraujo62, @anliker1980, @GGallegos24". No es paja, bájenle una rayita, dejen de echar tanto limón en nuestras heridas. Pero no; en vez de bajarle le están subiendo. "Es que están en pleno ajedrez" recuerda la lorita.

En países civilizados, aquellos que tienen un ministro de Salud que no está en campaña sí le están poniendo coco al PTSD, con apoyo comunitario y psicológico, trabajadores sociales y tratamientos según la severidad. "Tu presidente es el que necesita apoyo psicológico", encachimbada la lorita.

Cierro con recomendación de comprobado éxito: ¡La vacuna contra todas las pandemias!: el ejercicio, mi único vicio.

No tiene que ser un vicio, lo que sí tiene que hacer, apreciado lector, es acelerar su chacalele por lo menos 30 minutos todos los días; ¡sacudirse la hueva! Su sangre se va a oxigenar, su metabolismo se va a blindar, sus pulmones se van a fortalecer, su mente va a despejar, sus músculos se van a tonificar, ¡hasta su hígado se va a poner rosadito!

Mucha suerte toreando las 4 pandemias que nos azotan, y ¡que viva la República de El Salvador!...

..."Y muera la sope techo", se escucha desde el patio.