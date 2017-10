Las Competencias Profesionales

Por Ana María Herrarte Country President de Ipsos Herrarte

Recientemente me invitaron de la Asociación Salvadoreña de Administradores de Empresas (ASPAE) a ofrecer una conferencia en el X Congreso Nacional de Estudiantes de Administración de Empresas y el tema que me pidieron desarrollar fue “Competencias Profesionales Demandadas por el Mercado Global”, confieso que este era un tema bastante nuevo para mí, pues mis conferencias siempre son relacionadas con temas de Mercadeo, que es mi “expertise”, pero me agradó el reto de salirme de mi zona de confort y empezar casi de cero, porque aunque conocía lo básico del concepto de “competencias”, no era lo suficiente para preparar una presentación.

Obviamente, lo primero que hice fue lo de siempre cuando necesito ampliar mis conocimientos sobre un tema, buscar referencias en Google, y encontré 2,160 millones de resultados (sí, millones), y fue así como casi me he vuelto experta en Competencias Profesionales, pues el tema resultó apasionante.

Con el propósito de captar la atención y el interés de los estudiantes, empecé mi presentación hablándoles sobre un reciente estudio del Foro Económico Mundial titulado “El Futuro de los Empleos” que establece que los avances tecnológicos que dicen facilitarnos la vida como las impresiones 3D, la robótica, inteligencia artificial, entre otros, podrían suplir el trabajo de un humano debido a su rapidez, eficiencia y capacidad de trabajo quitando puestos de trabajo a 5.1 millones de personas alrededor del mundo. Les mostré evidencias de cómo los robots ya están haciendo trabajos de ensambladores de vehículos, meseros, albañiles, recolectores de hortalizas, cajeros y hasta maestros y doctores.

A este respecto, la gran pregunta es: ¿Qué tan cerca estamos de que un robot nos quite nuestro puesto de trabajo? Buscando una respuesta me encontré con esta declaración de la gerente comercial de Talent/Permanent de la compañía especializada en soluciones para el mercado laboral ManpowerGroup Argentina: “Es posible que algunos puestos operativos o repetitivos puedan verse afectados por el avance de la tecnología y la mecanización del trabajo, pero por otro lado vemos en la práctica que cada vez más las empresas requieren perfiles especializados y versátiles, haciendo un gran hincapié en las habilidades blandas, es decir, a la capacidad de liderazgo, de adaptarse a nuevas situaciones, de improvisar y de empatizar con los demás, entre otras”. Me encontré también esta frase de Víctor Hugo: “Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino las ideas”.

Lo anterior me sirvió de introducción para tocar específicamente el tema de las competencias, pues queda claro que son estas las que hacen la diferencia entre un empleado robot y uno humano, ya que las competencias profesionales son las capacidades que tenemos para poner en práctica todos nuestros conocimientos, habilidades y valores en el ámbito laboral.

En el proceso de preparar mi conferencia conocí que las competencias profesionales son muchas y variadas, pero yo debía elegir las “demandadas por el mercado global”, lo cual no fue tarea fácil. Elegí 10. Por razones de espacio no puedo referirme a todas, lo haré solamente con la que elegí en primer lugar:

“Enfoque en resultados”.

¿Por qué considero que esta es la competencia más importante para los administradores de Empresas? Porque, en términos simples, administrar significa optimizar el uso de los recursos para lograr los objetivos propuestos, es decir, obtener resultados. Creo que generalmente los administradores de Empresas olvidan que su principal propósito dentro de una empresa debe ser contribuir al logro de los objetivos y en este sentido deben tener en cuenta que el más relevante es lograr el éxito, crecer, generar riqueza para compartirla.

Esto aplica para las empresas en cualquier parte del mundo y en especial en nuestro país que, según los datos de 2015, presenta un nivel de pobreza del 40.6 % y somos los empresarios los que debemos ayudar a cambiar esta situación, a través de empresas exitosas que generen fuentes de empleo. Esto, por ahora, no lo pueden hacer los robots.