Las bestias indetenibles y la República

Cuando en la U sacaba una buena nota, mi auto recompensa era un long play (o un casete) que compraba a $9.99, más tax, en The Mushroom, tienda de música, pipas, pósteres y tatuajes. Esto sucedió en Nueva Orleans, durante la recta final del siglo pasado. Bowie, Clash, Zepelin, U2, Ramones, Stones, Supertramp... sonaban FULL GALLETA, tanto en los parlantes gigantes de mi dorm como en los diminutos audífonos del Sony Walkman, sensación del momento: WHEN I WAS YOUNG IT SEEMED THAT LIFE WAS SO WONDERFUL, A MIRACLE, BEAUTIFUL, MAGICAL. ¡Alucinante!

Cuando de pate chucho se trataba, mi Nikon N50, con media docena de rollos de 36 fotos, clic, clic, ¡chuladas capturamos! "Más chulas las fotos de tu hermana Bibi", con razón opina la lorita Pepita.

Otras sensaciones del momento: la apertura de Barnes & Noble, paraíso de los lectores (casi RIP), y Blockbuster, paraíso de los cine fóbicos (RIP).

Para poder comprar en The Mushroom o en B&N, chotear, y películas alquilar, necesitaba chirilucas, que conseguía trabajando de mesero, y cobrando el cheque en el Hibernia Bank.

Para poder volar a MSY, en el TACA110, me compraban el boleto en la agencia de viajes de la tía More.

Cuando nadie me podía ir a traer al aeropuerto, tocaba agarrar un Yellow Cab, y un dolor de codo: ¡30 bolas + tip!

Para hablar con la familia en El Salvador, un teléfono amarrado a la pared había que marcar, fuente de otro dolor de codo sobre todo después de 3 minutos.

¡Cómo ha cambiado todo! Un minuto de respeto por la innovación y creatividad tecnológica, motores del crecimiento económico –bestias indetenibles, más aún en tiempos de pandemia. Un fuerte aplauso a las 5 bestias más valiosas del mundo: Amazon, Apple, Microsoft, Google y Facebook: pan nuestro de cada día, más aún ahora que pasamos encerrados y conectados.

Cuál Mushroom, ahora se llama Spotify, una inagotable fuente de todos los géneros musicales. Por supuesto, ya tengo los playlists con mis héroes de la U.

Cuál camarón, ahora tu smartphone tiene un lente con excelente resolución; cierto, no es lo mismo, pero de plano que es más práctico, ¡y no hay rollos que comprar ni revelar!

Cuál Barnes & Noble, ahora los libros se descargan. Ahora no hay que ir por películas; están omnipresentes en muchas teles. Tampoco tienen que ir al banco, a no ser que les fascine perder su tiempo en cola.

Qué bueno que Uber es más barato que los Yellow Cabs (y con cargo automático). Me llega que ANTEL monopolio no más, y que la majada despertó digitalmente, producto de meses de arresto domiciliar.

Recién me actualicé sobre la "penetración" digital, en la República de El Salvador. Miren qué interesante:

Superado solo por Costa Rica, somos el país latinoamericano con más líneas móviles que personas, 9.38 millones vs. 6.4. Aparatos telefónicos se estiman 10 millones (poquito falta para 2 per cápita). De estos, 2.2 millones son inteligentes, y contando. Se estima que, a la vuelta de la esquina (2025), la "penetración" de smartphones será del 80 % (dato pre-pandemia).

Números prometedores en una República que, antes de Bukele, estaba en desarrollo. Números supercalifragilistic en países desarrollados.

Con razón las bestias indetenibles se hacen los bigotes.

Bienvenido a la autopista digital. Abróchese su cinturón pues la creatividad y la innovación tecnológica nos harán alucinar más que Supertramp; ¡Ojalá vivamos 100 años!

Yo digo que le pegamos; ya viene la telemedicina, aunque antes queremos la vacuna. Yo aún no me la zampo. ¿Vieron a Vladimir Putin con chichas?

Apuesto que las bestias indetenibles perfeccionaran los gallos del Zoom, muy pronto nítidamente disponible, en tu reloj inteligente, desde el trono. Malas noticias para las aerolíneas que le están haciendo huevo a la pandemia, pues disminuirán los viajes de negocio.

Buenas y malas noticias pues, gracias a las bestias, habrá más aprendizaje en línea, mayor teletrabajo, menos M2 de oficina. Manejaremos menos, y despertará entre todos un renovado esfuerzo por cuidar nuestra salud y nuestra vida, en busca de pegarle a los 100 años, con movilidad y lucidez. ¡Así sea!

Ojalá también despierte, entre la mayoría, un renovado esfuerzo por salvaguardar nuestra República, en busca de DIOS, UNIÓN, LIBERTAD. Más vale que así sea.