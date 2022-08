Las buenas intenciones detrás del nuevo Código Civil y Mercantil

En febrero de este año, los diputados y diputadas del partido Nuevas Ideas anunciaron la creación de una comisión especial para analizar crear un nuevo Código Civil, con el fin de derogar el que se encuentra vigente desde 1859. Muchas cosas han cambiado desde ese entonces, por lo que a primera vista se destaca una suerte de buena intención de parte de las personas legisladoras... pero dice el dicho que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones.

Por ello, es importante invitarles a que dimensionen correctamente lo que pretenden hacer, pues el Código Civil no es solamente una que otra norma que están desfasadas (como las que hablan de abejas, de viudas honestas, o de "criados"...), sino que se trata de un complejo grupo de normas que regulan una gran variedad de temas, con una lógica matemática, precisa, certera, coherente y que en definitiva viene a servir como los rieles del ferrocarril donde descansa TODO (sí, TODO) el tráfico jurídico en un Estado.

Se dice, que si todas las normas jurídicas de un país forman un esqueleto, el Código Civil viene a ser la columna vertebral y corremos el riesgo que si la nueva comisión hace las cosas a la carrera, sin consultar a expertos (como al profesor Raúl Arévalo Silva, o a la doctora Yesenia Granillo) pueden hacer una operación que deje cuadripléjico a todo el tráfico comercial/mercantil/civil del país. Reformar el Código Civil, sin la debida preparación, capacidad y conocimiento, puede significar abrir una puerta de un caos impensable en el país. Ya no se diga derogarlo por completo y salir con un Código Civil secreto.

¿Se imaginan un Estado en donde no existan reglas claras de cómo se crean obligaciones? ¿Donde no exista claridad de cómo extinguir obligaciones? ¿De cómo efectuar un pago? ¿Que existan reglas contradictorias alrededor de las disposiciones relacionadas con herencias y legados? ¿Que no exista una clara diferencia entre derechos reales (in rem) y derechos de crédito (in persona)? ¿Que no existan reglas de interpretación de contratos? ¿Que existan disposiciones contradictorias sobre los contratos? ¿Que no regulen los plazos de prescripción? ¿Que no se regule de manera clara todo lo relacionado con la responsabilidad civil (daños y perjuicios) contractual y extracontractual? ¿Que contradiga a otras normas de materia registral y notarial?

Y así se puede seguir detallando preguntas que da escalofríos solo pensar del impacto negativo y dañino que pueden ocasionar. Por ello, es que con todo el respeto que se merecen los legisladores que están conformando esta comisión legislativa, que, si bien algunos/as son abogados, les dejo estas preguntas para que se pongan la mano en la conciencia, para analizar crear un nuevo Código Civil:

1. ¿Tienen estudios superiores (maestría/doctorado) relacionados con materia de código civil?

2. ¿Han tenido más de 100 litigios relacionados con temas de derecho civil?

3. ¿Tienen experiencia en procesos sucesorios? ¿En derecho registral?

4. ¿Son notarios? ¿Han inscrito hipotecas? ¿Prendas? ¿Servidumbres?

Tomar decisiones únicamente con base en sus conocimientos desde todo punto de vista objetivo –sin faltar al respeto a nadie– es una irresponsabilidad ENORME, que puede poner en JAQUE a todo el país. De igual forma es un acto IRRESPONSABLE abrir un sitio web para que manden "sugerencias de reformas" para desvirtuar con populismos el tecnicismo que se requiere para una obra de esta magnitud.

Diputados y diputadas: Sean humildes, por el amor a Dios, no pueden pretender reformar todas las leyes de un país que tiene 200 años de existir en menos de tres, máxime cuando no son expertos en todas las materias. Un poquito de mesura, tomando en cuenta que tan solo duran tres años en sus cargos, les caería bien. Decirles esto no es ser "de la oposición", ni ir "en contra del bienestar del pueblo", sino un llamado de atención y un YA BASTA a tanta irresponsabilidad al actuar.

PD. Siendo salvadoreño en el exterior, lo mismo digo de la reforma electoral, la cual es promovida por diputados que no tienen una maestría en materia electoral, ni mucho menos en seguridad de datos... ¿Desde cuándo ser diputado significa ser genio en todas las materias? Sean serios al actuar, por favor.