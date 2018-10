Las caravanas desnudan realidades

"Las caravanas desnudan problemas, los canallas de Washington que financian y organizan, los patéticos de este lado por dinero o ilusiones políticas. Internamente tenemos la tarea de hacer de los más tristes del mundo gente con esperanza, combatir la exclusión, crear empleos, combatir la violencia, seguridad, educación y salud de calidad".

Adicionalmente enfrentan a las autoridades de Guatemala y México por ahora, a muchos les toca tratar de atravesar ríos que se crecen y escapan a ahogarse o se ahogan, sufren fiebres y más... a mitad del camino, algunos antes, como escribió una amiga lectora de mis escritos que vive en Houston, "ya hay gente con problemas respiratorios (neumonía), simples catarros, niños y adultos deshidratados, expuestos a contraer zika, dengue, etc., con los pies ampollados con chances de que se infecten. Poco o nada de higiene. ¿Quién se va a hacer cargo de toda esa gente cuando ya no puedan seguir su rumbo hacia el norte? Están lejos todavía".

Lo peor del caso es que quienes logren sobrevivir a la odisea, aunque lleguen enfermos, con insolación, deshidratados y quizá dejando en el camino porque no pudieron seguir o regresaron a su país impotentes y decepcionados, llegan a una frontera hostil en la que no solo no son bienvenidos, sino advertidos que si no tiene papeles en orden no entrarán, incierto aún qué tan dura puede ser la situación. Trump ha movilizado el ejército para evitar una "invasión", puede ponerse feo.

Los países son soberanos y pueden decidir sin que nadie proteste sus políticas de migración, nadie puede criticar a EUA por no aceptarlos, es la ley y no hay nada que alegar. ¿Humanismo? No es la ley.

Sabiendo todo eso por adelantado, quienes quieran sean los que patrocinan, financian y organizan estas caravanas, lo hacen por motivos muy diferentes que ayudar a salir de su situación a los migrantes. Lo hacen por motivos políticos en el norte, poner en aprietos a Trump en las elecciones de Senado y Congreso de noviembre, cruciales para que pueda gobernar sin muchos obstáculos como hoy que los republicanos controlan ambas cámaras, o se entrampe su mandato.

Palabras mayores cuando se trata del país más poderoso del mundo, convenientemente vecino nuestro. No es una casualidad la caravana, es organizada por políticos de Washington para servir sus propósitos y los que les ayudan de este lado, por dinero o ilusiones políticas. Reprobable.

Lo patético es que lo que hacen estos intereses es a costa de la gente sufrida, vulnerable, sin esperanza, las más tristes del mundo como dijo el poeta, es una canallada sin nombre, son unos despiadados.

Por otro lado se desnudan los problemas internos que debemos resolver y que hacen tan vulnerable a las personas candidatas a engrosar caravanas.

Tenemos la tarea de mejorar la economía, crear oportunidades de empleo, combatir más eficazmente la violencia que los envuelve diariamente, disminuir la brecha, la exclusión social, mejorar sustancialmente la educación, la salud pública, construir la infraestructura física y comunicacional, internet de banda ancha en todo el país...

Mientras no hagamos eso, simple tendremos los tristes más tristes. Fácil carnada de movidas populistas como esta.