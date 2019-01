Las cipotas son más resilientes que los cipotes

La trasladaba en mi vehículo hacia una asociación de personas discapacitadas –en su mayoría ciegas–, en donde ella iniciaría su trabajo como pasante. Durante el trayecto traté de prepararla mentalmente, le dije que el lugar al que iba era muy modesto y que trabajar con personas ciegas a veces podría ser difícil, pero que no desesperara, que fuera paciente. Su respuesta fue: "No se preocupe, yo puedo entender a los ciegos, porque una vez yo perdí la vista parcialmente, además me gusta ayudar a otros".

Esta chica de 23 años de edad me contó que desde que tenía 17 padece de esclerosis múltiple y que en cierta ocasión tuvo una crisis que la dejó parcialmente ciega durante un tiempo. Me dijo que a pesar de todo, tomó la decisión de luchar por llevar una vida normal y que por eso se enfrenta a lo que sea necesario para no interrumpir nunca sus estudios universitarios, los que está a punto de concluir el próximo año.

Con este relato de vida pensé: esta cipota es resiliente, y recordé la cita del Informe sobre Desarrollo Humano 2018 ¡SOY JOVEN! ¿Y ahora qué?, en la que define: "La resiliencia humana es entendida como el conjunto de capacidades que le permite a las personas lidiar, enfrentar y sobreponerse a las adversidades, sin comprometer sus derechos y sus opciones actuales y futuras de desarrollo".

En el marco de este Informe, el PNUD realizó un estudio de opinión según el cual, la juventud salvadoreña muestra un nivel de resiliencia promedio de 4.37 en una escala de 1 a 5. "La mayoría de las personas jóvenes son resilientes a las adversidades, particularmente a la violencia", asevera el informe; resaltando que las mujeres jóvenes se ubican en un nivel más alto de resiliencia que los hombres jóvenes: 4.39 % contra 4.35 %. Significa que las chicas son capaces de lidiar, enfrentarse y sobreponerse a las adversidades en mejores condiciones que los chicos. ¿Cuál sexo débil?

La gran pregunta es: ¿Cómo se está canalizando esa resiliencia en favor del desarrollo humano equitativo de la juventud y del país? El Informe plantea que el 31.1 % de las mujeres jóvenes no estudia y no trabaja, pero realiza trabajos domésticos no remunerados, problema que se acentúa en el área rural.

Para enfrentar esta situación con responsabilidad social y sostenibilidad, debemos renunciar a lo que se ha estado haciendo y no ha dado los resultados esperados, y darle paso a la creatividad y la innovación, lo que nos exige que cambiemos la forma de ver el problema para que el problema cambie.

Cuando veo el entusiasmo y la entrega de chicas como Fátima, no puedo más que invitar a todos los sectores a enarbolar la bandera del "gran pacto intergeneracional en pro de la juventud", que propone el Informe de Desarrollo Humano.

Lo que pretendo dejar planteado es que toda la sociedad salvadoreña, gobierno, empresa privada, concejos municipales, sociedad civil y otros actores nacionales tenemos la responsabilidad de unirnos y con un enfoque de creatividad e innovación coordinar acciones relevantes que impacten de manera significativa la vida de nuestros jóvenes, aprovechando su potencial resiliente y su innata inclinación de aspirar a vivir en un mundo mejor.