Las comisiones corruptas y los ineptos

Cualquier persona u organización sensata llamaría para conformar una comisión a los más aptos y probos, sobre todo si genuinamente se tuviera el interés de resolver un problema o de indagar sobre hechos que pudieron haber sido potencialmente delictivos o una dificultad para la institución; pero en El Salvador, acaso por falta de funcionarios que cumplan esos criterios, la secta que nos gobierna ha encargado desde su facción a un conjunto de energúmenos acomplejados, sin ninguna claridad mental o jurídica, para intentar despellejar a quienes citan en ese antro.

Si cualquiera de esos analfabetas hubiera alguna vez leído un libro de historia; y más complicado todavía, si hubiera sido capaz de comprenderlo; vería reflejada en sus propias actuaciones, la de los jacobinos de Robespierre; y acaso por el más elemental pudor y para que sus hijos no los vieran luego, en alguna grabación en el futuro, y se avergonzaran más de sus cobardes actuaciones, deberían mantener la mesura por lo menos; y comportarse con alguna dignidad, con la mínima que requiere el puesto, que se han encargado en mancillar desde el primer día que llegaron y atropellaron a la Constitución.

Siempre he tenido claro el maléfico plan del líder de la secta, para apoderarse del poder total y perpetuarse en el mismo, destruyendo las instituciones y a la República; y por eso fui y soy un fortísimo crítico de su gestión (aquí nada tiene que ver si el fulano me es simpático o no) pero con todo, mal o bien, la tribu bukele, sus mercenarios venezolanos y sus pares salvadoreños, vendidos por 30 monedas de plata, o la maquinaria de propaganda constituida por los impresentables Walterio Araujo y el brozo Sanabria, por lo menos piensan; pero los analfabetas que pululan por los pasillos de la Asamblea Legislativa y que juegan a ser diputados, levantar la mano y conformar pseudo comisiones, a las que solo ellos llaman serias, esos, no tienen siquiera la mínima inteligencia y su única función se ha reducido a ser los dizque jueces del reinado francés del terror.

Honestamente no recuerdo gente más servil o más abyecta (talvez con un par de excepciones) que la que actualmente conforma esa facción. Son los absolutos responsables de la destrucción de la economía y la República, puesto que aunque el lord tenebroso hubiera ordenado absurdas leyes desde CAPRES, ellos estaban obligados a estudiarlas y tenían un juramento hacia la Constitución, y no con su "mesías" herético; y ciertamente responderán con su propia bolsa y acaso hasta con su libertad, cuando este reinado termine y la democracia sea restablecida.

Hoy escribo esto, después de oír algunos párrafos en donde los sátrapas increpan a sus víctimas, a las que apodaron "testigos", queriendo obligarlos a mentir para satisfacer su propio odio, contra los que gobernaron este país antes que ellos, y que son también espectadores del horroroso atropello a la legalidad que cometen cada día que citan en ese circo, a cualquiera que no les agrade, en una crónica anunciada en donde habiendo robado la legitimidad y destituido ilegalmente a los verdaderos jueces y magistrados, está ya claro cuál es el final. Esos sinvergüenzas lo único que pretenden y harán (junto con el fiscal impuesto y los abogados que usurpan las Salas de la Corte) es perseguir a la oposición inventando delitos y destruyendo la imagen de cualquiera que pudiera estar interesado en la Cosa pública.

De todos los malos hijos de la Patria que desgobiernan esta pobre nación, estos son los peores; los más serviles; los más indignos; los que acuden como mascotas a presenciar desde afuera las fiestas marítimas que realiza su patrón, sin que ni siquiera la seguridad del califa los tome en serio; ...y allá pasaron en la playa de Mizata, atrás de la barrera de seguridad, junto con los otros, los que no son importantes para bukele, los que no hablan inglés y tienen deudas reales; allá se quedaron, sin quererlo, con el Pueblo llano al que tanto desprecian. Pero ese Pueblo que antes les aplaudió y votó por ellos para que fueran diferentes, hoy ya se percata de la brutal podredumbre que arrastra a estos malos funcionarios y pronto, más pronto de lo que piensan, con Dios por delante, volveremos a vivir en libertad.