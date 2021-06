Las deudas crecen y los préstamos no se detienen

Ya hemos explicado que los préstamos de dinero en efectivo no es mala práctica, cuando se estudia sus beneficios en primer lugar y luego la capacidad de pago del solicitante para su cancelación, lo que significa establecer su rentabilidad, pero contraerlo solo por suplir una necesidad o quizá por creer en la posibilidad de solventar dicha obligación no es correcto, se requiere una base actuarial, sea para una persona, empresa privada o institución de cualquier género.

Una persona o empresa privada considera en su historial reciente o proyección futura, según su funcionamiento, las posibilidades o disponibilidades, de acuerdo con sus fuentes de ingreso, las óptimas condiciones para efectuar sus cuotas de pago a sus empréstitos y eso es lo que la ciudadanía espera de sus autoridades en el gobierno cuando se trata de una deuda fiscal, por tanto se anuncian nuevos préstamos y la población se pregunta si realmente es necesario hacer dicha operación y si podrá cancelarse en el período indicado.

En términos generales lo que a primera vista se nota es que el número de préstamos y su respectivo monto van en aumento en el presente año, lo cual es motivo de preocupación, por lo que corresponde al gobierno en turno dar a conocer todas las características de tales operaciones como parte de la gobernabilidad, pues en apariencia son necesarias para la ejecución de obras de interés para la ciudadanía, mas es de mucho cuidado estudiar las prioridades.

Cuando un pueblo se preocupa por el manejo que sus autoridades dan a las gestiones administrativas de su país, constituye un freno para evitar malos manejos de la cosa pública, contribuyendo así a un mejor desarrollo económico y social, que es su propio bienestar, por lo que conviene una buena formación educativa desde la juventud, incluyendo los temas gubernamentales y sociales, si bien es cierto que no todas las naciones tienen una formación integral en este sentido, no significa que es lo normal, por lo que considero una sugerencia adecuada que debería tenerse en cuenta por las autoridades correspondientes e invito a organizaciones y profesionales relacionados o interesados en el bien común para que se pronuncien o contribuyan a gestionar por este tipo de actividades, que también estimo es un acto de patriotismo, por cuanto conlleva a un mejor desarrollo del país.

Todas estas cuestiones mencionadas requieren financiamiento y es en este sentido que se recurre a los préstamos que implican deudas con capacidad de pago o sin ella, por lo que debe realizarse los estudios técnicos financieros para determinar no solo la capacidad de pago, sino las características de las cuotas y plazos entre otros términos, aspectos que contribuyen a regular la implementación de créditos adicionales a los existentes, evitando ese crecimiento de deudas que rechaza la población, por tales circunstancias decimos que las deudas crecen, pero indudablemente siempre los préstamos, especialmente en los países en crecimiento, no se detienen, es un proceso natural y lógico, pero deben saberse analizar para no caer en moras innecesarias y mantener un buen prestigio de fieles cumplidores cuyas economías van en constante desarrollo.