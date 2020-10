Las deudas del país... ¿quién las pagará?

1. El tema de hoy seguirá siendo el mismo por décadas y décadas. El endeudamiento de El Salvador es exageradamente lesivo, es decir, casi impagable como lo hemos dicho en este matutino el 15 de septiembre de 2020. Todo lo que el presente gobierno y los del futuro hagan es para tener más deuda porque lo que hacemos es con dinero prestado. Nada sale del bolsillo del gobierno. Si queremos combatir la pandemia que tanto daño ha causado al planeta y a nosotros, obtenemos préstamos del BID o de otras instituciones.

2. Hace poco en TV, don Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central, dijo, aunque no lo afirmó categóricamente, que nuestro país está por llegar al impago pues la tarjeta de crédito está al tope. También expresó que pudiera suceder la adopción nuevamente del colón descartando el dólar, que el presidente Paquito Flores logró con todo esfuerzo imponer como moneda de cambio en El Salvador; el dólar que vale en todas partes. Abolir el dólar significa un retroceso sin nombre y el colón no salvaría los problemas monetarios.

3. Como ha dicho Mr. Bukele, creando el Tren del Pacífico, el Aeropuerto de La Unión y el puerto en las costas nortes de Guatemala, se necesita inversión y naturalmente más deuda y no sabemos hasta dónde llegarán con estas cargas las arcas de la nación. Los economistas son los que deben por principio de ética dar las orientaciones al gobierno y a los que vengan sobre estos problemas que nos abaten desde mucho tiempo atrás. Nosotros sin ser economistas y con una corazonada pensamos que todas las andadas al futuro nos traerán el impago. ¿Quién no piensa así?

4. Los economistas siempre han orientado la temática, pero pensamos que les falta llegar al crucial momento del no pago y sus consecuencias. Como entre nos todo puede suceder y todo se espera, vendrán tormentas eléctricas y temporales “sin agua”. El coronavirus desde luego ha influido en gastos enormes que se seguirán haciendo por el gobierno para proteger la salud del pueblo como ha dicho el mandatario.

5. Estas letras en LA PRENSA GRÁFICA no tratan de poner pánico en nuestra población sino que de alertar y poner el dedo sobre la llaga y que todos unidos pongamos un grano salis en la cuestión que está palpitante en estos momentos aquí y en todas partes. Como dice el refrán: “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. No olvidemos que según el tango la vida humana es “un soplo”. Mi abuelita Isabel Gutiérrez, parienta del Gral. Rafael Antonio Gutiérrez (presidente de 1894-1898), decía: “esta vida para que fuera eterna” y yo de 11 años le preguntaba, ¿y para qué, Chabelita?, y ella me respondía: “para estar eternamente amolados”.

6. Finalmente: esperamos que los gobiernos pongan las manos en la “papa caliente” y la pregunta del millón es ¿quién pagará “los platos rotos?” El ministro de Hacienda ha presentado proyecto de presupuesto 20-21 por más de $7,000 millones, con lo cual el gobierno ha ofrecido subir sueldos a funcionarios y empleados; y también ha dicho que el Estado recauda $5,000 millones al año y la gente se pregunta esos mil y pico de millones de dónde van a salir, seguramente de otro endeudamiento al que la Asamblea Legislativa ha dicho que se opondrá. Pero no hay más camino que el Estado se diga endeudando hasta el final de los siglos.

Imploremos la ayuda de quien murió por nosotros en la cruz del Calvario.