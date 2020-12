Las dietas y el ejercicio

¿Por qué estoy engordando? Ha de ser el champú, hoy vi que dice "para dar cuerpo y volumen", así que desde hoy, mejor empiezo a bañarme con jabón lavaplatos, que dice "disuelve la grasa, hasta la más difícil".

Si caminar fuese saludable, el cartero sería inmortal. La ballena nada el día entero, solo come pescado y bebe agua y... ¡es gorda! El conejo corre y salta. Pero solo vive 5 años. La tortuga no corre, no nada, no salta, llega de último, no se apura y... vive 450 años.

Todos hemos escuchado de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Pero para ser este cuento corto; los carbohidratos son "azúcares" que se consumen en forma de fibras, almidones o directamente en azúcar. Dan energía al cuerpo de forma rápida al sistema, pero consumidos en exceso se almacenan bajo la forma de grasa. Presentes en cereales, pan, pasta, fruta, lácteos, miel, gaseosas, papas, etcétera.

Los lípidos o grasas son moléculas diversas, más complejas y de más difícil descomposición que los carbohidratos, insolubles al agua y de amplia utilización en el cuerpo humano, no solo como mecanismo de reserva energética (triglicéridos), sino también como bloques estructurales (fosfolípidos) y sustancias reguladoras (hormonas esteroideas). Existen tres tipos de lípidos: saturados (enlaces simples), monoinsaturados (un doble enlace de carbono) y poliinsaturados. Presentes en: mantequilla, carnes rojas, mariscos, aceites vegetales, huevos, leche entera, frituras, soya, etcétera.

Las proteínas son las moléculas más fundamentales y mas versátiles que existen, compuestas por cadenas de aminoácidos. Son fuente de carga duradera de nutrientes y energía a largo plazo al cuerpo, a pesar de ser sustancias de más lenta asimilación. Presentes en huevo, carnes blancas y rojas, leche, salmón, sardinas, atún, quesos y maní.

Con lo único que todo el mundo está de acuerdo es que una dieta equilibrada es aquella que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo. El que aporte una cantidad de nutrientes energéticos suficientes, para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físicos necesarios. Ni más ni menos. Solo piense que si sobran usted se convierte en gordo y feo.

La segunda parte de este artículo es el ejercicio físico. Aunque al inicio puede ser doloroso, ayuda mucho a prevenir la artritis. El de bajo impacto es el mejor, como caminar, nadar, ciclismo. El ejercicio ayuda a que circule el líquido sinovial de adentro hacia afuera del cartílago, manteniéndolo más saludable. Empiece suave y haga la costumbre, luego póngale vigor. El ejercicio le ayudará a reducir peso, articulaciones fuertes, mejor circulación sanguínea y linfática; le mejorará el sueño, la densidad ósea y pulmonar. Por último, recuerde a los Jetsons, lo más cerca de hacer ejercicio mientras ve televisión es terapia de vibración o terapia de ejercicio pasivo con micro choques eléctricos que dan electro estimulación.

Los que están al borde de ser diabéticos o pre-diabéticos pueden revertir la situación con solo cambiar su estilo de vida. Hombres y mujeres con este problema, se les recomienda actividad de moderada intensidad, caminar varias horas; al ejercitar el músculo, lo convierten en receptor de insulina disminuyendo la resistencia a esta. Al hacer ejercicio y dieta balanceada, incrementa el flujo linfático y hormonal, como la testosterona, serotonina, neurotropina, insulina y hormona del crecimiento hasta un 300 %. Ejercicio y dieta le garantizarán juventud, buen ver y libre de enfermedades.