Las empresas donde las mujeres queremos y merecemos trabajar

Nada del otro mundo. Las mujeres buscamos trabajar en un lugar donde exista equidad y no se inicie en desventaja, como históricamente ha sucedido. Un lugar donde se pueda acceder a capacitación constante, sin representar una amenaza para los líderes. Donde podamos ser auténticas y visibles para mostrarnos tal cual somos y no se nos critique a nuestras espaldas. Donde tengamos oportunidad de crecer individualmente y ascender profesionalmente, porque se confía en nuestro talento, sin que se piense que es por "dedocracia" o por suerte. Un lugar donde existan beneficios especiales y únicos, pero que sean reales, no por apariencia. Un lugar donde contemos con el cuidado y acompañamiento en todas las etapas de nuestro desarrollo corporativo, no como carga sino como responsabilidad de un equipo que vela por nosotras.

No se trata de un lugar surreal, estos lugares sí existen. Son lugares donde da gusto trabajar porque más que un lugar de trabajo es una familia que ofrece un entorno de confianza, donde se comparten valores y objetivos.

En realidad, todas las personas, independientemente de nuestro género, buscamos trabajar en lugares donde tengamos "bien - estar". Me encantó leer hace unos días el informe¹ donde Great Place to Work® Caribe y Centroamérica se toma la tarea de destacar el trabajo de las organizaciones que buscan activamente el desarrollo y crecimiento de la mujer y demuestran que están implementando constantemente prácticas que permitan incluir a toda su población laboral dentro de las actividades diarias y beneficios adicionales.

Esto de compartir las mejores prácticas y que poco a poco se incida en la transformación empresarial desde sus entrañas permite a las empresas y a la sociedad en general replantearse la manera de operar, pasando de existir a trascender.

Y sí, una empresa marca la vida de un colaborador o colaboradora, para bien o para mal. Una vez, en una entrevista de trabajo (realizada, por cierto, por mujeres) me preguntaron si estaba casada, si estaba embarazada, si tenía planes de estarlo y como en cuánto tiempo. Para entonces me pareció una pregunta un poco intrusiva, pero pensé, "seguramente es normal en estos procesos", pues no, no es normal. En otra empresa me entrevistó un hombre para una posición similar, sentí la responsabilidad de decirle que estaba embarazada, a lo que me respondió que eso no era importante para el proceso. Me quedé gratamente sorprendida y hasta el día de hoy pienso en ambas experiencias. Yo lo viví, nadie me lo tiene que contar.

En palabras de una de las representantes de las empresas reconocidas que despuntan en el ranking, expresadas durante el foro las mejores prácticas de Los Mejores Lugares para Trabajar® para Mujeres en 2022, si los líderes no se sienten incómodos cuando quieren cambiar la cultura, algo están haciendo mal. De hecho, el primer paso que apunta el informe que debe ser dado es el diagnóstico para entender qué se puede mejorar.

Las empresas que gestionan esa "incomodidad" para buscar la excelencia, esas que trabajan por la diversidad, equidad e inclusión, son las que resultan ser más productivas, innovadoras y destacan en sus mercados atrayendo el mejor talento. Enhorabuena por las empresas que han tomado como propia la tarea de romper la brecha de género, las que no toleran las desigualdades, las que buscan el equilibrio. Esas son las empresas en las que las mujeres queremos y merecemos trabajar.

