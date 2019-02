Las encuestas serias anunciaron el futuro

Partamos de un hecho irrefutable: no existe encuesta perfecta. Siempre que hablamos de elecciones, en cualquier parte del mundo y para el puesto que sea, también hablamos de encuestas.

Los análisis para conocer y proyectar un resultado u otro son una constante y una herramienta de conocimiento para electores y contendientes. Sin embargo, y a raíz de algunos malos resultados para algunas casas encuestadoras, se hace muy ambicioso aclarar en un solo artículo todo lo referente a la investigación política, sabiendo que son muchos los factores que influyen en la creación de un marco de opinión pública en una sociedad, y a la vez, cómo dicho contexto impacta la opinión que sobre hechos políticos puedan tener sus ciudadanos.

Cabe destacar que en El Salvador existen empresas privadas, con mayor o menor prestigio, dedicadas a la investigación sobre opinión pública, cuya credibilidad en los últimos tiempos se ha visto afectada por la llamada polarización política, entendiendo a esta como el proceso por el cual la opinión pública se dividía, entre dos extremos opuestos. Los interesados en la materia creen o dejan de creer en cualquier empresa de investigación, si perciben que estas son de una u otra tendencia.

Ahora que tenemos "la verdadera encuesta" escrita en las urnas por el pueblo salvadoreño el pasado 3 de febrero, es necesario que las cúpulas de los partidos aprendan la lección y no vuelvan a caer en la fobia a las encuestas, rechazándolas o descalificándolas, cuando los resultados les son adversos, en lugar de abrazar esos estudios, analizarlos detenidamente, sabiendo que marcan tendencias que se pueden cambiar, para eso sirve esa herramienta, para corregir o afinar una estrategia de campaña. Lo cierto es que las encuestas serias, realizadas profesionalmente, no se equivocaron, pero no fue escuchado el claro mensaje que estaba enviando la población.

LPG Datos de LA PRENSA GRÁFICA es un buen ejemplo de lo anterior; trimestralmente hicieron entrega de resultados de opinión pública valiosos y acertados. Si revisamos los datos de esas encuestas, aún teniendo casi la mitad de indecisos para esas fechas, la diferencia en la preferencia electoral favorecía al partido GANA/Bukele, 20 puntos arriba de su más cercano adversario, la coalición de ARENA, y cerca de 30 puntos sobre el FMLN. Porcentajes muy apegados a los resultados que ha declarado firmes el TSE. En ese escenario de encuestas serias, aparecieron otras de universidades y casas investigadoras de prestigio, con datos similares, sin faltar sondeos de opinión charlatanes, con sesgo o maquillados, que crearon confusión, al igual que todos los erráticos pronósticos a "boca de urna" del DÍA D.

En materia de opinión pública, debemos estar conscientes de que es un concepto polisémico y complejo, producto de las variaciones que han experimentado a lo largo del tiempo los dos términos que la componen: «opinión» y «público». La acepción más común señala que es la suma de opiniones individuales sobre una cuestión de interés público, que ejerce cierta influencia en el comportamiento de un individuo o grupo, con lo cual se establece una correlación entre ciudadano y sistemas políticos.

En este orden de ideas, los estudios de opinión pública serios y responsables son una importante herramienta de retroalimentación para desarrollar mejores estrategias en el ámbito político, al considerar aspiraciones, motivaciones, necesidades y expectativas de las personas que ya expresaban en esas encuestas serias su frustración, apatía y hasta un posible absentismo, en medio de un clima electoral cargado de un potencial "voto de castigo" contra la coalición de ARENA y el FMLN. Sin embargo, tanto los equipos de campaña, como supuestos analistas políticos y hasta columnistas, hicieron caso omiso de esos estudios, perdieron la objetividad, prefiriendo endulzar oídos partidarios, sacando estadísticas y proyecciones aritméticas desde sus escritorios.

Se ignoraron las advertencias y hallazgos de los estudios independientes, como herramienta esencial en la investigación de la opinión política y de situaciones específicas, por la misma dinámica social, las diferencias generacionales y culturales, la pertenencia o no a ciertos grupos sociales y una serie de factores que influyen en el comportamiento del público objetivo de esos estudios que anunciaron el futuro y no fueron escuchados.