Las falacias del aborto

La primera falacia de los grupos pro-aborto es hablar de la salud reproductiva o aborto "terapéutico", pero ello representa una contradicción de términos, porque ningún aborto salva o mejora la calidad de vida de las mujeres que acceden a ello (que es lo que la palabra "terapéutico" quiere decir). Distinto es el caso del "aborto indirecto" cuando por vías naturales una mujer pierde su hijo o cuando el niño muere antes de nacer. En todo caso la última palabra la tiene el Señor Jesucristo que puede hacer un milagro independientemente de cuál sea el caso.

La segunda falacia es promover el aborto "cuando el embarazo haya sido producido por una violación sexual o estupro", creo que ninguna mujer con justa causa desea tener un hijo de un violador, no obstante, la solución a esta atrocidad es dar el hijo en adopción, entregarlo a un orfanato o regalarlo a una familia que no puede tener hijos. La esposa del famoso actor Martin Sheen fue producto de una violación, Janet Sheen, pero no por ello su madre la abortó como si se tratase de un animalito.

También Jesse Jackson, el famoso activista de derecho civil que luchó por la justicia social y la igualdad de oportunidades en 1960. Fue producto de una violación; sin embargo, su madre tuvo la valentía de no interrumpir el embarazo y no privó al mundo de un gran ser humano como lo es el reverendo Jackson. Las otras propuestas de homicidio que está promoviendo la diputada es "cuando sea por trata de personas" como lo expliqué antes, esto se resuelve con la adopción o entregándolo a un orfanato.

Por último proponen la falacia del aborto, "cuando no sea viable la vida del ser humano fuera del útero", no hay duda que los seres humanos hemos perdido la fe y la esperanza, puesto que no se tiene el valor de la vida como la máxima expresión de amor de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia su creación. De manera que Jesús es el arquitecto de la vida, por lo tanto, puede disponer de ella, de modo que puede hacer un milagro por imposible que sea.

Hace unos años atrás la iglesia de Milán, Italia, fue pintada con un letrero que decía "Aborto Libre (también para María)", por lo que el sacerdote decidió contestar de la siguiente manera: Estimado escritor anónimo de las paredes. Siento que no hayas sido capaz de seguir el ejemplo de tu madre. Ella tuvo coraje. Ella te concibió, continuó con el embarazo y te dio a luz, podía haber abortado, pero no lo hizo, te crio, te alimentó, te limpió y te vistió. Y ahora tienes una vida y la libertad de elegir qué hacer con ella.

Una libertad que estás utilizando para decirnos que sería mejor que personas como tú no vengan a este mundo. Lo siento, pero no estoy de acuerdo. Y realmente admiro a tu mamá porque ella fue valiente. Y todavía lo es, porque, como cualquier madre, está orgullosa de ti, incluso si te portas mal, porque sabe que dentro de ti hay cosas buenas y solo debes ser capaz de hacerlas salir. El aborto es el mayor "sin sentido". Es la muerte que vence a la vida. Es el miedo que le gana a un corazón que quiere luchar y vivir, no morir.

Usted quiere elegir quién tiene el derecho a vivir y quién no, como si se tratara de derecho simple. Es una ideología que vence a una humanidad a la que se quiere quitar la esperanza. Admiro a todas aquellas mujeres que, a pesar de mil dificultades, tienen el valor para seguir adelante. Tú no tienes valentía, ya que te escondes en el anonimato.