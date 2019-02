Las fuerzas políticas deben hacer suyos los insistentes reclamos ciudadanos: más cercanía, más compromiso y más credibilidad

Desde prácticamente todos los ángulos del fenómeno de vida que se va desenvolviendo dentro del complicado panorama nacional se hacen cada vez más evidentes el sentir y el pensar de la ciudadanía, que ya no permanecen invisibilizados como sucedía hasta hace muy poco, sino que tienden a manifestarse por los diversos medios a su alcance, que hoy son mucho más numerosos y accesibles que nunca por el despliegue dramáticamente expansivo de las comunicaciones virtuales. Esto hace que los ciudadanos de las más diversas procedencias se hagan presentes en el día a día de las realidades políticas y sociales, y que sus expectativas y sus voces vayan tomando el protagonismo que les corresponde dentro de un esquema de participación democrática cada día mayor y más visible.

En los meses recientes, y sobre todo desde las elecciones legislativas y municipales que tuvieron lugar en marzo de 2018, se ha hecho notorio el propósito ciudadano de hacerles ver y saber a los dos partidos tradicionales más fuertes que desde el ámbito poblacional hay grandes reservas sobre su comportamiento público y sobre su credibilidad funcional. Es decir, ha habido espacio para que dichas fuerzas partidarias recogieran el mensaje y lo pusieran en práctica sin tardanza, en especial porque se avecinaba la elección presidencial que se dio el 3 de este mes. No se hizo nada sustantivo y convincente al respecto, y la consecuencia está a la vista: para el FMLN, más deterioro electoral; y para ARENA un retroceso de muy alto riesgo. Ahora, ambos partidos reconocen que tienen que repensarse internamente, y el reto es hacerlo con auténtico objetivo redefinidor y no sólo como un reajuste para salir del paso.

El ciudadano quiere y demanda que sus representantes estén más cerca de sus realidades y de sus aspiraciones en el curso del tiempo y no sólo en los períodos electorales, como ha sido lo erradamente usual. Cercanía no de palabras y de gestos volátiles sino de iniciativas y de medidas concretas. Y para que esto se dé en forma sería y creíble hay que activar el compromiso de servirle al bien común, no de manera genérica sino personalizada. Y el factor que mueve todo lo anterior es la confianza, que deriva de la efectividad y de la honradez.

En realidad lo que las condiciones imperantes están haciendo más y más imperioso es que la democracia se consolide en forma definitiva, tanto en las distintas estructuras institucionales como en los variados planos sociales. Nuestra democracia se ha mantenido en pie con signos vitales siempre muy elocuentes; y eso es lo que hay que potenciar al máximo, por todas las vías posibles. La prueba histórica que hoy atravesamos debe servir justamente para ello, y lo que tenemos que proponernos es salir airosos de dicha prueba, no para alimentar los intereses de nadie sino para sustentar el beneficio de todos.

En vez de luces de alarma hay que encender focos de orientación. Se trata de que el país siga adelante, y por el rumbo correcto. No hay que detenerse en los conflictos estériles sino avanzar con voluntad abierta y segura.