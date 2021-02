Las lecciones que me dejó mi Goldy

Era 2010, y mi tercera hija tenía 10 años. Como muchos niños, mis tres hijos anhelaban tener un perro. Yo estaba en total desacuerdo. Mi esposo ama los perros y los apoyaba. Yo era la gata brava y la que les había negado ese deseo a mis hijos. Mi última hija no era la primera en traer la idea a la familia. La primera intentó, pero yo gané. El segundo también intentó, pero le dimos una hermanita en vez de perrito. Pero con mi última hija no hubo mayores argumentos. Mi esposo estaba de su lado. Vivíamos en una colonia donde había muchos perros y mi hija conoció a un entrenador de perros. El entrenador vio en mi hija el deseo de tener un perrito y, como no tenía, le dio la oportunidad de que le ayudara en una competencia a pasear a un Golden Retriever. Esta competencia fue el inicio del ablandamiento de mi corazón. No conocía ese mundo de competencias caninas y fue una experiencia muy interesante. En resumen, pronto, una de sus perras tuvo crías. Dio la casualidad que en ese momento yo era parte de una junta directiva de una Cámara de Comercio y la embajadora de ese país deseaba una Golden Retriever y me voluntarié inmediatamente a conseguírsela. ¡Ir a ver esos bebés peludos ablandó mi corazón y me enamoré instantáneamente de ellos! Por primera vez en mi vida adulta deseé en mi corazón, secretamente, también poseer uno en nuestra familia. Me hice la dura, y la que se negaba, pero terminamos comprando uno nosotros también, con la excusa que mi hija de 10 años lo había pedido. La condición era que ella se hiciera cargo de limpiar detrás de ella, siempre. Pasearla y cuidarla.

Es la raza más amorosa que existe. Yo crecí con Pastores Alemanes quienes eran fieles cuidanderos y protegedores nuestros en nuestra infancia, tanto de mis hermanos como de los vecinos. Eso es lo que yo conocía, pero el amor incondicional jamás lo había experimentado.

De alguna manera, Goldy me enseñó el amor puro. El amor sin resentimiento, el amor totalmente incondicional. La regañaba, y luego buscaba mi amor. La regañaba mi esposo, y luego lo buscaba. Es un amor increíble. Dulce, sin resentimientos, sin venganzas, sin quejas, sin protestas. ¿Dónde podemos encontrar tal amor en un humano? Pienso que como mamá, amo a mis hijos incondicionalmente, pero también he experimentado enojo, resentimientos y decepciones, no solo amor puro. El amor de un perrito, al que me había negado amar y aceptar, hasta que ella llegó a nuestras vidas. Goldy nos regaló 10 años de su vida. Murió en paz, rodeada de mucho amor, este pasado 30 de enero.

Solo puedo comparar el amor de Goldy al amor incondicional que Dios tiene por sus hijos. Somos desleales, desentendidos, resentidos, alejados, enojados, y aun hasta hay gente que niega la existencia de Dios, pero ÉL nos sigue amando incondicionalmente, tal como me enseñó mi perrita, que en realidad fue la perrita propiedad de mi hija. Hoy reconozco que la amé más de lo que se lo mostré.

Goldy también me puso a pensar en por qué realmente me negaba a experimentar el amor de un perro en mi familia y de incluirla en ella. De hecho me parecía increíble cuánto se enamora la gente de ellos. No lo entendía. Hasta me parecía ridículo. La verdadera razón no era porque no me gustan los perros, sino que descubrí en esta despedida que nunca me despedí y lloré a mis perros de la infancia. Nuevamente pensé en ellos y me despedí de Rosty y Jacky, mis perritos de infancia, así como de Goldy. Ella me ha ayudado a cerrar un ciclo inconcluso de mi infancia. Realmente es importante cerrar nuestros ciclos abiertos, nuestras heridas abiertas y nuestros sufrimientos inconclusos. Creía que estaban en el olvido, pero no era así. A Rosty le dio bocado una vecina porque iba al baño en su jardín y a Jacky lo regalaron para irse a una finca donde lo atropelló un camión. Nunca más lo vi. Jacky era macho, no sé por qué tenía nombre de niña, por cierto.

Si te has relacionado con esta historia y te has recordado de alguna mascota de la que no te has despedido, te animo a hacerlo. De todos los que se han ido de tu vida, en especial cuando incluye la muerte de algún ser querido del que no pudiste despedirte o estabas resentido, o simplemente no pudiste hablar con él o ella y no te despediste en paz, persona o mascota. Esto incluye bebés que hayas perdido naturalmente o por aborto. Goldy nos dio su última semana de vida para que yo llegara a estas conclusiones. Gracias, Goldy. Te extrañaremos más de lo que crees. ¿Tienes una historia que contar? Escríbeme a decidocontarmihistoria@gmail.com