15 de abril 2019: Patriot’s Day en Nueva Inglaterra; día en que se corrió la reina de las maratones (Boston), y en el que las llamas del infierno intentaron tragarse un símbolo cultural global: Notre Dame (París).

La imagen (anexa), del preciso momento en el que la aguja de Nuestra Dama se rendía ante las llamas, apareció en 250 millones de celulares, entre las 6:43 p. m., hora local del misterioso siniestro de Lunes Santo, y las 6:43 a. m.

Imagen que nunca nos hubiese horrorizado, de no haber cámaras en las manos del 67 % de los 7.6 billones de terráqueos, y de no existir la dinamita de las redes sociales.

Una de las selfis obligatorias, de los 13 millones de turistas anuales, se toma sentados en las gradas frente a la impresionante "vasta sinfonía en piedra", como llamaba Víctor Hugo a la catedral insignia.

Con razón impactó tanto el voraz incendio, que gracias a los Súper Bomberos, y a los canteros del siglo 12, la Vieja Sobreviviente, herida pero no destruida.

Durante mi año de mochilero en Europa, justo y necesario por tanto sudor y lágrimas para convertirme en licenciado, fui un tiempo vecino de la Dama pues le alquilaba un cuarto a una madame en la Isle de la Cite (no piensen mal, era ancianita): la isla adonde hace 850 años –oiga bien, ¡850 años!– la grandeza humana, luego de siglo y medio de entrega, dedicó semejante monumento a la Gloria de Dios. Con razón ha sobrevivido revoluciones, guerras mundiales, epidemias, ocupaciones, Estado Islámico, y las llamas del infierno.

"Bonjour Notre Dame", le daba los buenos días rumbo al Metro, camino a mis clases de francés. Cuando regresaba, con baguette bajo el brazo, admiraba su madera talada, y alucinaba por la explosión de color que la luz de la tarde detonaba en sus vitrales. "Cést joli".

Pero no solo hacia y desde el Metro, vuelta que daba, y con ella me topaba: al fondo de calles estrechas, desde los cafés en su histórico entorno, desde los puentes sobre el Sena, en camisetas, imanes y afiches. Imposible no detenerse a admirarla.

Mi primo el Cacique admira las gárgolas que desafían a Mefistófeles en la fachada del templo; feliz está pues, por su altura celestial, ni de tile se llenaron.

Muerto de la risa el meme de las gárgolas cuscatlecas. De plano que abundan. "Muchas de ellas, patitas pa la calle el próximo sábado", informa con alivio la lorita Pepita.

Qué dieran nuestras gárgolas por tener vela en la recaudación de fondos para la reconstrucción, prioridad # 1 de tout le France, la historia y el arte. No habían pasado 24 horas, y Monsieur Bernard Arnault, el hombre más rico de tout le France, escribe un cheque por 300 millones (euros, no colones), en nombre de Louis Vuitton Moet Hennessy, y Monsieur Francois Pinault, también afloja montones, gracias a Gucci, Yves St. Laurent y Le Monde. ¡La van a dejar nítida!

Puede parecer inhumano, tanto pesar y dinero por un edificio, cuando el mismo día de las llamas del infierno, se ahogaban miles de africanos, y el hambre sigue matando en Somalia y Darfur. Lo que sucede es que Notre Dame es mucho más que un edificio.

¿Alguien sabe qué ha pasado con la iglesia de El Carmen de Santa Tecla? Otra Gloria a Dios, sede de muchas sonrisas, suspiros, abrazos y lágrimas familiares, en ruina desde los terremotos de 2001. Devolverle su gloria debía ser prioridad # 1 de tout les tecleños y su alcalde.

La imagen (que no voy a anexar) del preciso momento en el que Norman Quijano coloque la banda presidencial a Bukele aparecerá en un alto porcentaje de los 10.3 millones de celulares en nuestro país, entre las 10:00 a. m., hora local de la polémica toma de posesión del sábado 1 de junio, y la hora de las tortillas de mediodía.

Imagen, horrorosa para algunos, de esperanza para muchos, que va a rebotar por tout le monde.

Es prioridad #1 de todos los salvadoreños corregir rumbo, unirnos al concierto de las oportunidades, la paz, la anticorrupción, la humildad y el desarrollo. Espero que así como los franceses se unieron al derrotar las llamas del infierno, los vientos de esperanza nos unan a los salvadoreños.

Nosotros también debemos derrotar muchas llamas del infierno.