Las lluvias, los hospitales y la incapacidad

En El Salvador llueve 6 meses al año, desde hace treinta años, por culpa de los mismos de siempre, que dirigidos por Soros y Simán, complotan para hacer quedar mal a nuestro amado líder, quien ya ordenó a su genial bancada cian que decrete una ley que prohíba a la lluvia caer por treinta días; advirtiendo que de no hacerlo, será perseguida junto con el viento por el glorioso ministro de la defensa, quien armado con su máscara antigás, ha descubierto que estos dos elementos son los financistas de las bandas terroristas que luchan por desestabilizar al niño rey, junto con la ONU, la OEA, las ONG pro Derechos Humanos y la prensa mundial independiente.

¿Les parece una historia esquizofrénica? ¡Claro, porque lo es! Pero lo dramático es que genuinamente eso es lo que repiten los troles de bukele, y sus ministros y la pléyade de funcionarios ineptos que lo circundan. Para no exagerar, según ellos, lo único que deberíamos quitar es que llueve en nuestra patria desde hace 3 décadas, porque supongo que hasta estos iluminados del régimen se habrán enterado de que eso pasa desde siempre.

Y hoy, la defensa de estos brutos es precisamente esa; ¡que la lluvia es la culpable! ¿Y qué no pasaba esto, cuando mister bukele no era funcionario y entonaba uno de sus famosos tuits, donde culpaba a los demás? ¿Acaso no recuerdan cómo insultaba a los gobiernos locales de entonces, porque el agua inundaba las calles de las principales ciudades, y cómo se mofaba diciendo que resolverlo era lo más sencillo? ¿Qué pasa tres años después, cuando él y sus esbirros son hoy los responsables de solucionarlo? ¿Qué no tiene todo el dinero que quiere, porque su facción legislativa le da cuanta plata pide?

Es claro que nadie sano recriminaría a una persona o institución por las tormentas tropicales, que azotan cada año nuestras tierras. Pero cualquier persona culta debería exigir a su gobierno que se prepare para los inviernos; y más debe exigirse al bocón, que se llenó la boca hablando de otros, y asegurando que con la mitad del presupuesto que se había destinado, para reconstruir el edificio legislativo, él levantaría tres hospitales Rosales. El problema central de El Salvador es que está gobernado por Narciso y por Calígula; y que este pomposo personaje se ha erigido como el único artífice del inexistente plan de nación.

Por eso se atreve a escupir que a él no le satisfizo el proyecto que los arquitectos e ingenieros hicieron, para la remodelación del hospital nacional de tercer nivel. "No me gustó para nada", se le oye decir en un video promocionado en su momento por él mismo, ¡como si este sátrapa tuviera el más mínimo conocimiento de estructuras o de diseños! Bien dice el dicho que la ignorancia es atrevida; y en este pobre terruño esa ha sido la desgracia, tener como presidente y, repetimos, único hacedor de todo, a un iletrado acomplejado, que se cree médico, epidemiólogo, estadístico, abogado constitucionalista, diseñador, constructor y ambientalista.

Un mentiroso que se llenó la boca diciendo que había reparado la red hospitalaria, no con diseños cosméticos, sino de profundidad; y un ministro de Obras Públicas, que también mintió al decir que había reparado los daños a las bóvedas de las residenciales golpeadas en San Salvador y en los municipios aledaños; cuando lo cierto es que ni el Hospital Rosales, ni el Saldaña, ni el Hospital General del Seguro Social, ni la Residencial San Francisco, ni la Zona Rosa, ni tantos otros sitios, resistieron ni la primera tormenta grande que se vivió este año.

Y por supuesto, como es la costumbre de estos descarados, ni hicieron nada bien, ni aceptaron su evidente responsabilidad. Al final, solo repitieron el mismo estribillo con el que siempre se lavan las manos de cuanto compromiso tienen: —todo es culpa de los gobiernos de ARENA y del Frente, y hay un complot de todo el mundo (contra el dictador) porque todos le tienen envidia y no toleran que El Salvador haya salido del subdesarrollo.

Debe ser bonito cerrar los ojos e imaginarse que todo está bien y que no hay problemas. Supongo que la gente sencilla sin conocimiento, que sigue a este farsante, duerme feliz cada noche, creyendo las mentiras que estos le escupen diariamente. Pero para quienes vemos más allá de las falsedades y engaños, no nos queda más remedio que advertirlo, porque de no hacerlo, seríamos cómplices del mal; y eso, simplemente es inadmisible. ¡Que Dios nos mantenga siempre en el camino recto!