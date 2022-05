Las madres son cariño verdad

Empecemos con una pregunta: ¿Quién fue y será la primera Madre en la eternidad? Toda la doctrina de nuestra Iglesia católica ha pregonado siempre que la Virgen María Santa Madre de Dios, o sea del Niño Dios que nació un 24 de diciembre es y será la PRIMERA MADRE.

1. Aunque de esto hemos hablado algo pero no tiene nada que ver con el título, veamos: el Departamento de Estado en 1961, mes de noviembre, nos otorgó beca a 25 alumnos que habíamos egresado del séptimo año de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador; estando en Nueva York visitamos la Catedral de San Patricio en la que hicimos una oración y queremos hacer constar que la Catedral de San Patricio está en el Rockefeller Center muy cerca de 2 avenidas, la Quinta Avenida y las Américas. Estuvimos hospedados en el Gran Hotel del Norte y un día de tantos después de cena tipo 7 de la noche hora de Nueva York, hubo un concierto en el que se presentaron los Chavales de España interpretando la canción CARIÑO VERDAD, vamos a tralalear CARIÑO VERDAD: "lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es cariño, cariño y verdad".

2. Solo sabemos de mi madre, Carlota de Arce, que en paz descanse, quien nació en 1914 en mayo, Día de la Madre y año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, que estudió en la Escuela 5 de Noviembre situada en ese entonces al costado sur de la actual Policía Nacional Civil; estudió 6 años, estudió después de la primaria en la que le dieron desde el tercer grado una banda de distinción con un premio anual de 3 libros con el nombre de Almacén de las Señoritas cuyas páginas eran en sus cantos doradas, fueron 3 premios los que ella obtuvo. Estos 3 últimos años mi mamá se graduó con honores por ser la mejor estudiante según dijo la profesora, la niña Elvira, que durante 40 años que ella dio clases nunca había tenido una alumna tan inteligente como mi mamá. Tengo yo foto laminada donde está mi mamá con esa banda, como de unos 6 años. Cuando ya mi madre se casó en 1934 y nací yo y cuando yo tenía más o menos unos 22 años que ya estaba estudiando en la Universidad me dijo un día: "hijo, cuando te cases yo quisiera que los nombres de las hijas que tengas sean Mercedes porque la mamá de ‘tu tata’ se llama Mercedes Arce, la segunda Guadalupe porque mi papá o sea tu abuelo se llama Guadalupe y la última que se llame Carlota porque yo me llamo Carlota y sería un honor para mí. Si son varones, con la persona que te cases que les ponga los nombres que ella quiera, que ella decida, pero mi deseo es que a las hembras les pongas esos 3 nombres porque son de la familia materna".

3. Mi madre se graduó de costurera de alta costura, como ya lo hemos dicho en otras colaboraciones, y le decían "costurera de lujo" porque les trabajaba a familias de renombre en sus casas haciendo vestidos de novia, de niños y niñas como a la familia Goldtree, a la familia Freund y también a los Mugdan. Cabe recalcar que mi mamá tenía vocación para la costura y se "fajaba" haciendo ropa para mis 3 niños y 3 niñas y poseía un don especial para el crochet; mis niñas especialmente siempre anduvieron vestiditas de las prendas personalizadas que les hacía su abuelita Carlota. Cuando me casé con Martita ella escogió los nombres de los varoncitos tal como lo había predicho mi mamá. Antes de casarme mi mamá tenía un dicho para mí, me decía: "Mauricio, no parrandees de noche sino que de día y no tengas varias faldas".

4. Hoy vamos a contar algo que yo no sabía ni mi madre me lo contó nunca: visité la residencia del Dr. José María Méndez cuando ya me había graduado de abogado y había trabajado con él 3 años en su bufete en el Edificio San Carlos como estudiante colaborador de asuntos jurídicos. Llegué a dicha residencia del Dr. Méndez y no estaba el Dr. Méndez pero estaba doña Ester, su esposa, y me dijo: "Mauricio, te veo todo tristón", eso fue en 1994 en mayo para el Día de la Madre y claro que yo andaba muy triste pues mi madre había muerto el 30 de diciembre del año que recién había pasado y yo le contesté: "mi madre acaba de fallecer en diciembre del año pasado" y ella me dijo que por qué no le había dicho para haber llegado a una misa o haberle llevado una corona al cementerio pues me dijo que mi mamá era amiga de ella de la escuela y me dijo que no sabía que había muerto "la Carlota" y me dijo: "te voy a contar lo que pasó: estando en clases como de unos 7 años las dos, yo le dije: ‘Carlota cara de pelota barriga de tambor’ y sabes lo que hizo ella, me agarró del pelo y me dio contra la pared", entonces le pregunté yo: ¿mi mamá era violenta? y doña Ester me dijo: "no, lo que pasa es que yo la ofendí. Tu mamá no era violenta sino de excelente memoria". Aquí termina algo breve sobre mi madre.

5. La madre de mis 6 hijos, la Martita, siempre abnegada madre y esposa es sin duda la madre por excelencia, siempre lo ha sido y siempre lo será.

6. Finalmente felicitemos a todas las madres en este mes y especialmente el día 10 que esperamos salga este artículo. Ya nos veremos en otra publicación en el Día del Abogado en junio. Hasta luego.