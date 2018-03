Las medidas extraordinarias para la seguridad, ¿renovación automática?

Lee también

De todas estas acciones es de reconocer que la restricción de comunicaciones no solo vía telefonía móvil, sino de otras tecnologías que operaban con libertad, se convierte en una decisión valiente impulsada por el gobierno al enfrentar a las operadoras de telefonía cortando el flujo libre de comunicación que por años imperaba en todo el sistema penitenciario y que permitía el mando control de las estructuras de pandillas desde el interior de los centros penitenciarios exclusivos para cada pandilla.La disminución de los homicidios permitió al país reducir mas de veintitrés puntos en su tasa anual de homicidios (81.20) saliendo del nada honroso primer lugar en crímenes a nivel mundial para el año recién pasado, registrar la mayor reducción de tasa y número de homicidios en el triángulo norte, y bajar doce posiciones en el Índice de Paz Global 2016. Es innegable que hubo un cambio en las disposiciones para combate y represión del delito de manera frontal, decidida y contundente. Es mi opinión que las medidas extraordinarias deben de renovarse como mínimo al treinta y uno de diciembre del presente año para permitir evaluar un año calendario completo, y para eso mi proyección es que debería registrarse una disminución de tasa de homicidios anuales 2017 que oscile entre 50-55 por cada cien mil habitantes, lo que es equivalente a una reducción anual de un mil quinientos a dos mil muertes violentas, para una disminución de cinco puntos en homicidios diarios anuales.Lo que considero vital es efectuar una revisión previo a la renovación sobre las condiciones de salud y hacinamiento de los seis centros penitenciarios bajo dichas disposiciones garantizando de inmediato la atención médica, sus derechos humanos y constitucionales, no existe ser humano que se resista a un trato digno y de respeto; que el manejo de los recursos especiales y contribuciones sea asignado al ministro de Justicia y Seguridad para mejorar el traslado, operaciones y manejo; reforzar a la FGR y PNC con porcentajes determinados en el decreto; establecer un reporte mensual detallado del ingreso y gasto de la contribución especial; definir el monto mensual a entregar a la miembros de la PNC y fechas de pago para no incumplir y reforzar las inspectorías de la FGR, PNC, FAES y Procuraduría de los Derechos Humanos para garantizar que se respeten los derechos humanos.