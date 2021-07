Las mismas inconstitucionalidades del pasado: elección de magistrados de la CSJ

La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 30 de junio de 2021 no cumple con la Constitución ni con la jurisprudencia constitucional, a pesar de las simulaciones observadas. No es la primera vez que ocurre una elección inconstitucional, y es lamentable que las mismas prácticas del pasado se siguen repitiendo por la nueva Asamblea Legislativa.

La principal deficiencia de esta elección es consolidar la grave violación a la independencia judicial ocasionada por los actos del 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, con el apoyo de los partidos afines al Gobierno, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombró de forma arbitraria a otros para sustituirlos.

Por un lado, la reelección del presidente de la CSJ viola la Constitución porque no es permitido que la Sala de lo Constitucional se integre mediante traslados de magistrados desde otras Salas. Cabe recordar que dicho funcionario ocupa ese cargo como producto de su "traslado" desde otra Sala a la Sala de lo Constitucional, para llenar el vacío que la Asamblea Legislativa creó al destituir al presidente legítimo de la CSJ, y a pesar de haber sido electo como magistrado de la CSJ para el período 2015-2024. En este caso, el problema originario es el golpe al Órgano Judicial del 1 de mayo de 2021.

Por otro lado, la elección de 5 nuevos magistrados por el congreso tiene como consecuencia que esta legislatura ha elegido a más de un tercio de los magistrados de la CSJ, puesto que son 15 magistrados en total. Esto configura la violación al artículo 186 de la Constitución, del que se deriva que cada legislatura solo tiene legitimidad popular para elegir un tercio de las magistraturas de la CSJ y reconoce la prohibición de integrar la Sala de lo Constitucional con magistrados provenientes de otras salas de la CSJ.

Además, la Asamblea Legislativa no evaluó a los candidatos ni motivó debidamente la decisión. Es de sobra conocido que la motivación de una decisión no consiste en la mera repetición de la base jurídica aplicable o la lectura de las hojas de vida de los candidatos, sino que requiere una verdadera evaluación siguiendo cánones predeterminados dentro de un proceso transparente y sujeto al control popular mediante la publicidad de las verdaderas deliberaciones y decisiones. La lectura de los listados de los partidos políticos y las simulaciones de deliberaciones ocurridas el 30 de junio no cumplen con los artículos 174, 176 y 186 de la Constitución, ni la jurisprudencia constitucional desarrollada en la Inc. 116-2017, en la que la Sala de lo Constitucional desarrolló los criterios que deben cumplir los diputados para seleccionar y motivar su decisión en las elecciones de segundo grado.

Es reprochable que precisamente el 30 de junio, la fecha de celebración del abogado y profesional del derecho, la Asamblea Legislativa realizó una elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) plagada de violaciones a la Constitución, tal como había ocurrido en el pasado. Es nuestro deber velar por el respeto a la Constitución, como lo dice nuestro lema: Por el Imperio del Derecho.