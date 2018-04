Las modernas ideas matemáticas del alemán Gottfried W. Von Leibniz

En verdad son muchas las ideas, inventos y descubrimientos científicos que le dieron fama mundial y eterna al gran matemático, filósofo, científico, inventor, erudito y abogado alemán Gottfried W. Von Leibniz (1646-1716), y no solo en la matemática y en filosofía sino que también en física, historia, mecánica, geología, lógica, astronomía, religión, leyes y en muchas otras cuestiones importantes de las ciencias. En su época le llamaron “la mente universal”, porque dominó todo el saber científico y no científico de esa época. El primer gran invento matemático que le dio fama mundial fue el del cálculo infinitesimal, juntamente con el matemático y físico inglés Isaac Newton, pero independientemente de él; aunque después se demostró que la versión del cálculo de Leibniz era mejor que la de Newton. Hoy en día Leibniz tiene también fama mundial, por otras ideas matemáticas que en su época no se les dio mucha importancia, pero que con el correr del tiempo y con el nacimiento y desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías modernas como la computación, estas ideas adquirieron importancia fundamental en su estudio y son: 1) el haberse anticipado al también matemático inglés George Boole en el planteamiento de la lógica simbólica o matemática, 2) el haber inventado el sistema de numeración binario, 3) el haber inventado una máquina calculadora mecánica. Con estas ideas Leibniz no solo amplió los conocimientos matemáticos de su época sino que también contribuyó mucho en el mejoramiento y desarrollo del cálculo matemático y físico mecánico.

Actualmente estamos viviendo en la era del conocimiento y de nuevo el nombre de Leibniz se cubre de gloria a tal grado que el matemático alemán-norteamericano Norbert Wiener lo identifica como el pionero en el estudio de la cibernética.