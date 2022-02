Las mujeres no solo sangramos

No es una adivinanza ni una pose. Y menos es una predisposición. Es un ciclo. Una semana antes de que aparezca mi menstruación, mi ánimo baja a un nivel en que mi funcionalidad se ve afectada. O mi emocionalidad sube en descontrol y aparecen la rabia, la furia, el llanto, la desesperanza incontenible. Lo único que quiero es esconderme y que todo acontezca sin mí, que pase, que siga, que no me espere, porque no tengo ganas de ser parte. Y no me pasa solo a mí.

De hecho, no es un misterio. El fenómeno ha sido estudiado y tiene nombre: Trastorno Disfórico Premenstrual (TDPM). El golpe que produce es más intenso que el del Síndrome Premenstrual (SPM), que también provoca afectaciones a las que se les debe poner atención.

A eso voy, a la atención que se le da a los problemas por los que pasa el 51 % de la población, es decir, las mujeres. A partir de cierta edad, las mujeres menstruamos, se sabe. Pero no se discute. No se educa. No se estudia. Nuestras necesidades específicas de salud reproductiva rara vez ocupan espacios en la agenda nacional. No se ve una campaña y menos a algún funcionario que hable acerca de los derechos que tiene la población femenina.

Este silencio normalizado provoca que algunas personas ni siquiera sepan si es un chorro o gotea. Y toda esta ignorancia deriva en que, por principio, no se garantice el acceso a material sanitario. No podemos calcular, en medio de la sistemática alza de precios en la que está el país, cuántas familias tienen hoy problemas para cubrir los gastos alrededor de la menstruación.

¿Y cuántas familias más no pueden afrontar los gastos de una complicación? ¿Cuántas personas no tienen los elementos para reconocer que hay una complicación? La endometriosis, por ejemplo, provoca dolores intensos, sangrado abundante, sangrado entre periodos y problemas de fertilidad. ¿Pero quién les está enseñando a las niñas a conocer su cuerpo y a identificar las irregularidades?

El periodo menstrual puede llegar a ser incapacitante. Y no solamente desde el aspecto físico. El Trastorno Disfórico Premenstrual, con lo que inicié este texto, desencadena depresiones de severas a crónicas. En algunos casos, es necesaria la medicación. ¿Quién habla en este país de la salud mental de las mujeres en relación con estos ciclos? ¿Quién garantiza que las mujeres, las adolescentes y las niñas tengan acceso a material educativo libre de sesgos para que aprendan a buscar ayuda y para que aprendan a reclamar el acceso a medicamentos cuando sean necesarios?

Una depresión no atendida no afecta solo a una persona. Afecta todo el entorno: familia, trabajo, estudio, deporte. Las mujeres tenemos derecho a que nuestras necesidades específicas se discutan y a que se actualicen las medidas que hagan del acceso a artículos de higiene menstrual algo universal y, así también, las atenciones ginecológica, emocional y psiquiátrica.

La menstruación no es de carácter íntimo. Hay que verla como un reclamo de más de la mitad de la población y, por tanto, necesita convertirse en una política pública. Porque, simplificando las cosas, todos los días este país se sostiene sobre una buena cantidad de mujeres que andan haciendo sus actividades con un dolor físico insoportable. O en una cantidad de mujeres que cada mes ve retrocesos muy sensibles en su estabilidad emocional y mental. Todo esto pasa en el más doloroso silencio.

Con suficiente información, las complicaciones se pueden identificar. Con suficientes recursos, se puede garantizar la atención adecuada para evitar el sufrimiento. Visibilizar esto es urgente y de justicia.