Las municipalidades ante la epidemia

Esta crisis sanitaria se volvió, además, una crisis económica, política y constitucional. Y el gobierno, lejos de detenerla, ha sido en muchas ocasiones el catalizador de estas.

La epidemia está ahí, y hay que enfrentarla; y ante la deficiente forma en que lo ha hecho el gobierno central, en las últimas semanas han sido las municipalidades las que han tomado protagonismo. ¿Pueden hacerlo?

Veamos primero cuál debió ser el escenario ideal de participación de las municipalidades, y luego, ante la realidad que enfrentamos, cuáles son las opciones que les quedan a los gobiernos locales.

La Ley de Protección Civil establece un sistema con el propósito de prevenir, mitigar y atender desastres como el que vivimos. Ese sistema está compuesto por planes, redes institucionales encabezadas por la Comisión de Protección Civil, y luego comisiones departamentales, municipales y comunales.

En cuanto a los planes, en el sitio web de la Comisión de Protección Civil podemos encontrar planes de años anteriores referidos a terremotos, inundaciones y otros desastres. No aparece ningún plan respecto a la epidemia por el virus covid-19; aparentemente no existe. Es más, en el Plan Invernal 2020 -que sí aparece en el sitio web- no se hace referencia alguna a la epidemia por el virus covid-19 como un factor que haya incidido para diseñar las acciones para enfrentar los problemas de la época lluviosa en este año.

En cuanto al sistema institucional este gobierno desde sus inicios desarticuló el trabajo que se hizo en administraciones anteriores para consolidar las comisiones departamentales, municipales y comunales. Ese error emergió en esta emergencia. Se intentó enfrentar la epidemia de modo centralizado desde Casa Presidencial, y el problema les sobrepasó.

La falta de un plan específico para la epidemia, y la desarticulación del sistema de protección civil, explica, de buena manera, la deficiencia del gobierno en el manejo de esta emergencia.

Esto no implica que las municipalidades deben quedarse con los brazos cruzados. En el marco del principio constitucional de autonomía municipal, el artículo 4 número 5 del Código Municipal dispone que compete a los municipios: "La promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y combate de enfermedades".

Sin embargo, para que esto ocurra de manera eficiente, debería realizarse bajo coordinación del Ministerio de Salud. Eso es lo que prevé el art. 337 inciso 2º

del Código de Salud. Ahora, atendiendo a la forma en que se ha comportado el Ministerio de Salud, desatendiendo la Constitución y otras leyes, es preciso aclarar que la facultad ahí prevista para esa cartera de Estado es de coordinación, no de imposiciones o prohibiciones arbitrarias que pueden afectar el principio constitucional de autonomía municipal. Aún es tiempo de articular el trabajo del Estado y las municipalidades, y dejar atrás el verticalismo con que se ha pretendido manejar esta crisis.

También hay que aclarar que las municipalidades tienen límites en esta tarea. Dentro de sus acciones para prevenir y combatir la epidemia no pueden limitar ningún derecho fundamental, ni ordenar regímenes de excepción locales a través restricciones generalizadas a la circulación en determinadas zonas. Eso corresponde, en exclusiva, a la Asamblea Legislativa. De manera que, si consideran oportuno ocupar tales herramientas para enfrentar el problema sanitario, deberán trabajar también en coordinación con el Órgano Legislativo.