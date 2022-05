La invasión a Ucrania no resultó en la rápida victoria que Putin vendió a Rusia, hasta ahora pierde la guerra, no conquistó Kiev como ofreció, y aunque su ataque fue brutal y mató a decenas de miles de personas y ha destruido infraestructura y ciudades enteras, hizo evacuar y huir a millones de ucranianos, pero no pudo avanzar, ha sufrido miles de bajas de soldados, ha perdido tanques, buques y aviones. Ante la imposibilidad de tomar Kiev, retiró sus tropas y se dirigió al este, a ciudades más ruso amigables.

Sus ataques han cesado en intensidad en todos los frentes, se esperaba algo peor, los analistas militares de Occidente responden a la pregunta de ¿por qué no bombardean los puentes, líneas de ferrocarril y otras rutas de abastecimiento? ¿Por qué están partiendo a Ucrania, recibirá más armas letales de Occidente, por qué líderes occidentales como los ministros de defensa y seguridad de EUA y la líder de la Cámara Nancy Pelosi viajaron a Kiev seguros, por qué no atacan más a Occidente vía ciberataques, cortes de petróleo y gas a Europa o sabotajes?

Seguramente no es a propósito, parte de la respuesta es incompetencia pura, las primeras semanas de invasión demostraron que el poder militar de Rusia es mucho menos temible de lo que se creía antes de la invasión. Si bien le han acertado a importante infraestructura como la carretera al aeropuerto de Odesa y un importante puente en el suroeste, no han logrado romper significativamente las líneas de abastecimiento de armas importantes de la OTAN, lo que probablemente se deba a dificultades con la precisión de misiles de ataque y su incapacidad de controlar el espacio aéreo de Ucrania.

Rusia se ve muy autolimitada y eso no ha sido explicado.

A estas alturas es crucial preguntarse ¿quién controla Ucrania y cuáles son las opciones de Putin?

Nadie controla con certeza Ucrania, ciertamente Rusia no, tampoco Ucrania ni la alianza occidental. Por ahora es un territorio muy golpeado en que se lucha una guerra en la que de seguir el mismo patrón, Rusia la está perdiendo. Putin sigue controlando totalmente las comunicaciones y propaganda en Rusia y su discurso sigue siendo de victoria, pero no lo puede sostener mucho más. Sobre por qué no tomaron Kiev, han dicho que fue por razones humanitarias y que será más importante concentrarse en Mariupol, Odesa y su acceso al Mar Negro sin pasar por tierra de Ucrania.

Ese discurso le permitiría salvar cara en Rusia, pero siendo Putin quien es, es difícil pensar que un ego tan grande, que quiere restablecer la grandeza de la Rusia Imperial, se quede allí, aunque sería lo más sensato para Rusia y el mundo.

Y es aquí donde afloran las amenazas nucleares de altos generales. Que si están dispuestos sabiendo que sería un holocausto total para Occidente y para ellos, nadie sabe con certeza, aunque todo el mundo espera que no prevalezca la locura.

Alemania ha ido cambiando su postura, la vía diplomática que tradicionalmente ha defendido Berlín sigue abierta, pero el tono y las acciones del Ejecutivo apuntan a un enfoque más decidido contra "el imperialista Putin", como el canciller Scholz se refiere a él. Comparte la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN.

El canciller alertó que Ucrania podría ser solo el primer país al que ataca el presidente ruso: "Nadie puede estar seguro de que Rusia no va a volver a romper la legalidad internacional por la fuerza".

Tiempos recios.