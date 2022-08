Las palabras y las intenciones sólo se miden con el tiempo

Hace dos años, el presidente de la República comisionó a su compañero de fórmula Félix Ulloa llevar a cabo un proceso de estudio, análisis, discusión y propuestas de reforma constitucional; el proyecto fue entregado en septiembre de 2021. Desde un principio, el vicepresidente expresó su intención de hacer de ese proyecto una plataforma para abrir la puerta a otras expresiones democráticas de la ciudadanía, y habló de referendo, plebiscito e incluso de referendo revocatorio "porque el pueblo tiene derecho no solo a elegir cada cinco años sino también a decidir si revoca o no la continuidad del período del presidente de turno", expresó hace año y medio, en una entrevista.

Con el paso de los meses, ocurrieron dos cosas de manera irremediable: la primera es que el régimen perdió interés en cualquier tipo de consulta ciudadana; y en segundo lugar, a partir de su influencia en el poder judicial ha ido desmadejando la narrativa de que una reelección presidencial no violaría la Constitución de la República pese a que el artículo 88 es literal al establecer que la alternabilidad en ese cargo es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos.

Sin duda que Ulloa hablaba de otra cosa hace algunos meses, no sólo al prometer que propondría mecanismos de consulta sino al garantizar que los blindaría para que no fuesen a ser utilizados contra la democracia. "Es una situación que vamos a dejar totalmente regulada, porque no pueden abusar de estos mecanismos gobernantes que se han tratado de perpetuar en el poder", fueron sus palabras. Así que por un lado está la literalidad del vicepresidente, palabras de las que no se ha desdicho, y por el otro los onanismos dictatoriales de la cúpula que rodea al mandatario, quien aunque no se ha pronunciado respecto a esta amenaza, la más grave posible al orden constitucional, tampoco se ha desmarcado de ella.

Es posible que el vicepresidente y muchos otros en el gobierno guarden un perfil bajo y no se pronuncien sobre esta controversia mientras no lo consideren necesario; eso, lo sepan o no, es lo que más le conviene al mandatario y lo que le han recomendado aquellos de su círculo más cercano valedores de esta idea pese al perjuicio irremediable que supondría para el desarrollo del país, la armonía nacional y el futuro de la democracia. Lo que le han recomendado es abandonar el cargo unos meses antes de las elecciones para iniciar su proselitismo ipso facto, de manera que aquellos que se oponen a esta idea no por un afán electorero sino por lo que su lucidez y principios democráticos les dictan se vean rebajados al nivel de la propia campaña partidaria.

¿Es correcto hacer mutis ante lo que se urde en la más alta esfera del gobierno? ¿Es de hombres y mujeres decentes arriesgar el orden constitucional de país como si las lecciones de la historia salvadoreña fueran menos importantes que una leguleyada? ¿El proyecto de reforma protagonizado por el vicepresidente de la República fue una charada, una cortina de humo que él protagonizó voluntaria o involuntariamente o de verdad hubo en esos meses algunas personas en la administración interesadas en darle más músculo a la participación democrática?

Si responder a estas preguntas es sencillo para algunos de los protagonistas de la administración del Estado, hay esperanza. Si su respuesta es el silencio o voltear hacia otro lado, entonces la oscuridad que se cierne sobre la república no es sólo jurídica sino moral.