Las piezas del ajedrez de Putin

Muchos sabemos que, en la historia, los rusos han tenido a los mejores jugadores de ajedrez; sin embargo, con respecto a la cosa política, Putin deja mucho por desear con sus actos. El poder lo ha enfermado y continúa asesinando a muchos inocentes ucranianos. Ucrania es el ojo de atención a nivel mundial. Ucrania se independizó de Rusia en 1991 y eso es una jugada en el tablero que no le agradó a Putin.

En lo personal, he estado revisando muchos medios informativos en donde cada quien difunde el conflicto armado. Algunos lo hacen objetivamente, otros a favor de un mandatario. El canal de televisión ruso RT, por ejemplo, lanza noticias a favor del dictador Putin. Otros medios de comunicación señalan que la invasión rusa no es aceptada por la comunidad internacional.

No soy especialista en geopolítica, analista de conflictos armados, tampoco soy periodista de guerra; empero, creo que a muchos nos ha tocado estar leyendo noticias o viendo documentales sobre la historia de Ucrania. Un país que desde hace mucho tiempo ha tenido problemas de esta índole.

Es interesante observar diferentes posturas. En Netflix vi un documental llamado "Winter on Fire", en el cual se ve que estudiantes se manifiestan en contra del entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovich. El objetivo era que Ucrania se anexara a la Unión Europea (UE). En 2014, luego de muchos intensos días de manifestación, en donde hubo reclamantes asesinados, Yanukovich depuso el cargo.

Cuando hay conflictos armados, tal como sucedió en El Salvador, se suscitan miles de historias desgarradoras. Con respeto a lo que sucede en Ucrania, es de asimilar que no todos los rusos son malas personas o apoyan el acto bestial de Putin. Miles de rusos han sido detenidos por manifestarse en contra de los bombardeos y muertes causados por la invasión del ejército ruso a Ucrania. Una historia que me impactó es la de la manifestante Elena Osipova, de 78 años. Ella sobrevivió al nazismo y fue arrestada por policías rusos.

Toda persona o mandatario sensato anhela la paz. En lo que escribo este artículo, no sé cuántos muertos hay en ambos bandos. Es triste ver imágenes de muchos ucranianos huyendo (más de dos millones de refugiados), es triste ver sus casas y edificios destruidos, es triste ver a miles de fallecidos por ese conflicto fratricida.

¿Qué piezas quiere mover Vladimir Putin? El presidente ruso no quiere que Ucrania se adhiera a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Mientras tanto, el actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no huyó, su misión es defender a su país. A pesar de saber que tiene menos fuerza militar que Rusia, no se rinde. Hemos estado a la expectativa que los países miembros de la OTAN han estado mandando apoyo militar a Zelensky. Otra pieza del ajedrez que no le gusta a Putin es que Ucrania se anexe a la Unión Europea.

Todo conflicto armado afecta al mundo. Algunos se preguntarán ¿en qué afecta a El Salvador ese conflicto? Con solo ver los precios de los combustibles, como la gasolina, se evidencia que todo se está poniendo más caro. Si ese problema persiste, vendrán tiempos difíciles para el mundo.

En definitiva, a nadie le gusta estar viendo conflictos armados, niños sufriendo, niños que quedan huérfanos, civiles huyendo y protegiéndose de no ser alcanzado por los misiles o balas. Ojalá que ambos países lleguen a un acuerdo y se restablezca la paz. Putin, como exagente del Comité para la Seguridad del Estado (KGB) y quien tiene 22 años en el poder, está perdiendo el juego. Yo protesto en contra de Putin y que cese la acción militar. Eso sí, a todo dictador se le hace tarde o temprano "jaque mate". Todos los gobiernos que no apoyan ese ataque militar anhelan tambores de paz y no de guerra. El mundo no quiere ríos de sangre.