Las prerrogativas a funcionarios no deben servir para la impunidad

El popularmente conocido "fuero" de los funcionarios no puede considerarse una prerrogativa para la impunidad. Todos somos iguales ante la ley y debemos responder frente a la justicia ante el cometimiento de actos ilícitos; los funcionarios no están exentos de ello. Este privilegio, su fin es garantizar la función pública y que puedan ejercer sin restricciones, es constantemente malinterpretado por los políticos de turno, por las mayorías legislativas y por el sistema judicial, amparándose a este para obtener inmunidad y evadir la justicia. Esto no puede continuar.

Las prerrogativas procesales para los diputados son de dos tipos: inviolabilidades e inmunidades. Las inmunidades, con base en el art. 236 de la Constitución, no son más que obstáculos de carácter procesal para el juzgamiento penal de los funcionarios, algunas de sus características más relevantes la necesidad de contar con autorización especial de otro órgano del Estado para llevar ante una Cámara que conocerá en primera instancia el requerimiento penal contra un funcionario señalado de un delito oficial o común.

El más reciente caso de un diputado señalado por delitos y en el que ha existido un cuestionable manejo por parte de algunas instituciones es el accidente de tránsito supuestamente causado por el diputado Arturo Magaña, el cual tuvo como resultado decesos, daños a la propiedad privada y lesionados.

El actuar de la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido vergonzoso. Cuando se trata de un ciudadano común, sin el privilegio del "fuero", se apresura en darle arresto en llamativos operativos y es expuesto como el peor de los criminales. Sin embargo, al tratarse de un diputado, su actuación fue con la indolencia propia de las redes que buscan garantizar la impunidad. La PNC está obligada a actuar de oficio en los casos de flagrancia y cumplir con la dirección funcional girada por la Fiscalía General de la República (FGR) para ubicar a los involucrados, víctimas y testigos. Pasaron 28 horas para que la PNC informara que había ubicado al diputado Magaña, y sin realizarle prueba toxicológica. Tampoco trató el lugar del hecho como una escena del delito.

El rol de la jueza de Ahuachapán también ha sido lamentable. El art. 422 del Código Procesal Penal señala que esta inmunidad no implica una imposibilidad de ejecutar los actos de investigación que sustenten la petición de antejuicio a cargo de la FGR, por lo que denegar la extracción de fluidos para una prueba toxicológica y desconocer su propia competencia para realizar actos urgentes es una muestra de negligencia grave de la juzgadora.

La FGR debe obtener las declaraciones de testigos, víctimas de los hechos, videos, informes de pericias de tránsito para demostrar la existencia de algún delito, conforme a la libertad probatoria. Si no se hizo la prueba de alcotest a tiempo, no implica que no existan otras evidencias. Además, se debe investigar a las autoridades policiales y judiciales que hayan cometido delitos u omisiones en el tratamiento que han dado a este caso.

Esperamos que en este caso se enmienden los errores cometidos, se retire la inmunidad al diputado Magaña y se determinen responsabilidades en los tribunales. Es una oportunidad de demostrar que las prerrogativas no son un sinónimo de impunidad.