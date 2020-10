Las prioridades de inversión pública deben estar en concordancia con los recursos disponibles y con el orden legal

En un país como el nuestro, las disponibilidades de inversión son siempre muy restringidas, y en consecuencia hay que tener siempre sumo cuidado al momento de destinar recursos para fines varios, justamente para no caer en excesos irresponsables ni en limitaciones que acaban siendo impedimentos para cualquier avance por la vía de la modernización y del progreso. Muchos de los descalabros económicos que hemos padecido y que seguimos padeciendo provienen de esa tendencia limitante a hacer las cosas de manera improvisada y repentina, al vaivén de las circunstancias del momento, como si este significara que hay mayores posibilidades de hacer las cosas bien y a tiempo, cuando en los hechos reales ocurre todo lo contrario.

Los apabullantes estragos que ha venido acarreando la pandemia nos ha puesto a los salvadoreños en riesgo permanente de entrar en crisis de carácter ilimitado, y esta es una condición a la que nunca antes habíamos estado expuestos de la manera en que hoy lo estamos. Y entonces es ahora más que nunca cuestión crucial para el sistema que se les ponga especialísima atención a los ingresos y que se cuide cada centavo del gasto, porque nos encontramos en un desequilibrio monetario que puede llegar a ser catastrófico si no se implementa la estrategia en la que todo quede protegido en la medida de lo posible, dentro del apego a los marcos de la legalidad y del buen gobierno. Hay que ajustarse de manera estrictamente racional, activando instrumentos como la austeridad visionaria y la inteligencia gestora.

Para que todo eso se dé resulta insoslayable que todos los órganos y funcionarios públicos se sometan estrictamente a los mandatos de la ley, independientemente de las posiciones políticas que se tengan y de los lineamientos que se sigan en la gestión, porque en eso estriba el buen hacer de la democracia en funciones: en acatar, sin evasivas, el propósito de dicho régimen de vida político, que tiene en su centro el principio de libertad. Una libertad fundada en el servicio a los intereses ciudadanos. Y desde esa perspectiva hay que ver y tratar aspectos tan vitales como la inversión y el gasto, que sobre todo en un escenario tan complejo y delicado como el actual adquieren condición de materias de máxima importancia para el buen desempeño nacional. A esto debemos ponerle un cuidado sin precedentes, para poder superar esta prueba tan crítica de la mejor manera que se pueda. Y para ello hay que dejar al margen las maniobras irresponsables.

El manejo abusivo de los recursos presupuestarios no es nada nuevo en nuestro ambiente, pero hoy se ha hecho más notorio porque ha crecido la conciencia de que hay que hacer las cosas conforme a Derecho, y por consiguiente ya no es posible tapar el sol con un dedo. Es por ello que la actuación gubernamental se halla cada vez más expuesta no sólo a la crítica por parte de la ciudadanía sino también a la insostenibilidad en el plano de los hechos concretos. Y cada día se vuelve menos justificable hacer las cosas por capricho o por terquedad.

La situación producida por la crisis pandémica aún está en veremos, y por ende hay que cuidar al máximo el proceder gubernamental, de tal forma que los salvadoreños quedemos protegidos de todas las arbitrariedades.

En este preciso momento es más peligroso que en ningún otro el tomar medidas arrebatadas o el descuidar el orden que las circunstancias están imponiendo sin alternativas. Hay que ponerse en el centro de la situación para que las salidas habilitantes se hagan factibles y sustentables.

Apostémosle todos a seguir avanzando en forma seria y consistente. Ahora ya no hay ningún margen para la improvisación ni para la incoherencia.