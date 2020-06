Las pruebas, los desafíos y las oportunidades que nos ha traído la cuarentena domiciliar en las semanas transcurridas

No hubo ninguna señal anticipada, ni podía haberla, sobre lo que estaba por ocurrir en el ambiente, allá cuando el mes de marzo había iniciado su andadura perfectamente previsible en el calendario. La pandemia se hizo sentir, y con ella un reverbero de incertidumbres y de ansiedades que tomó al mundo por sorpresa. En un comienzo, y como pasa siempre cuando hay situaciones sorpresivas de alto poder inquietante, muchos esgrimieron argumentos autodefensivos, como de aquello de "Eso está pasando en China, y hasta aquí no va a llegar, ya van a ver..." Ah, pero en esta hora de comunicaciones instantáneas los virus también pueden expandir globalmente sus redes, como se vio de inmediato en la presente coyuntura. Y fue cuestión de días el que se disparara el despliegue de cuarentenas, aunque algunos tomadores de decisiones al más alto nivel nacional y mundial esgrimieron su incredulidad contra toda evidencia. Hemos entrado ya al tercer mes de emergencia crítica, y ahora la deidad mayor se llama Incertidumbre.

Si hacemos un recuento de las pruebas que se nos han hecho tumultuariamente presentes a raíz del fenómeno pandémico, la lista no sólo es múltiple sino multifacética. Y para empezar desde el principio hay que mencionar de entrada la prueba de la experiencia global. Es como si la misma realidad nos estuviera abriendo los ojos: hoy prácticamente todo lo que pasa nos pasa a todos, con las variantes naturales de cada caso específico. Esto ya se había dicho en los planos teóricos, y ni siquiera ahí con el debido convencimiento. El coronavirus ha venido a remachárnoslo como una verdad sin escapatoria, para hacernos entender con hechos que el mundo ha cambiado y seguirá cambiando de manera expansiva. Esto nos reubica en la realidad como parte viva de la misma, por encima de las antiguas fronteras. Es una prueba de viabilidad sin precedentes; y para una sociedad como la nuestra, tradicionalmente marginada, hay aquí una invitación a ser parte del mundo.

El desafío más apremiante al que ahora nos enfrentamos pudiera resumirse en unas líneas: sincerar los enfoques sobre los problemas reales para encauzar los tratamientos de los mismos por la ruta de la funcionalidad. Esto quiere decir que no hemos tenido sinceridad frente a los hechos ni capacidad para encararlos en forma constructiva. Las crecientes exigencias de acción y de reacción que ha traído el coronavirus nos recalca todo esto de manera rampante. Si sumamos las devastaciones de la pandemia, tanto en lo que corresponde a la salud como con lo tocante a la economía, con los estragos que trajo de golpe la Tormenta Amanda, también insospechada en esta zona, podemos ver sin tapujos que estamos ante un desafío multidimensional que no puede ser casual. Y ese desafío se centra en reciclarnos en todos los órdenes.

Pero todas estas exigencias vienen aparejadas también con las oportunidades, como si la vida quisiera decirnos: Dando y dando. Y esas oportunidades se ubican principalmente en el área del destino nacional, en el cual todos vamos inmersos aunque con gran frecuencia no nos demos cuenta. Entre esas oportunidades, mencionemos dos: la de crecer en común y la de recuperar las energías nacionales. Aquí se hace patente, una vez más, que no hay mal que por bien no venga, según venimos recordando reiteradamente. Y la Tormenta Amanda, que, como decíamos, no era previsible en nuestra ubicación geográfica, es otra campanada que se destina a hacer reaccionar a los oídos sordos. Pareciera un plan de origen desconocido cuyos destinatarios somos todos.

Animémonos entonces –porque en verdad no queda de otra– a revisar nuestro cuaderno de propósitos nacionales con el fin expreso de sacar de él los esquemas desfasados y los procederes improcedentes e ir incorporando las exigencias frescas, que paradójicamente son las que nos ha venido poniendo entre manos la realidad desde siempre. Y esto significa que ya no podemos seguir haciéndonos los desentendidos frente a las voces y a las señales de la evolución que nos toca. La realidad, pues, nos está tratando como a niños que se resisten a escuchar razones y a acatar enseñanzas.

Estamos aún en cuarentena domiciliar oficial, pero tal forma de cuarentena sin duda cesará muy pronto. Lo que sí va a quedar vigente es la cuarentena reflexiva, para que todos los salvadoreños nos vayamos sumando, más temprano que tarde, a la racionalidad que es el componente inesquivable de una vida en verdad normal. Acatemos el mandato, y no como un castigo o una represalia, sino como lo que es: el mecanismo de progreso personal y social que está a tono con nuestra naturaleza y con la naturaleza de las cosas.