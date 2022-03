Las razones por las que las salvadoreñas marcharán hoy

Lo que las ciudadanas que marcharon el fin de semana y que lo harán este día hacen no es celebrar la singularidad femenina, la diversidad o los distintos modos de ser mujer. Muchas salvadoreñas festejan su empoderamiento y su libertad todos los días, no necesitan de una ocasión para que se las felicite por ello. No, están en la calle para pedir que se las escuche, para que desde el Estado se admita que el déficit de seguridad pública, la crisis económica y la pobreza y marginalidad en todas sus dimensiones se ensañan especialmente con las mujeres.

También hay una poderosa tendencia a hacer de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer una celebración de la diversidad y de la inclusión; como si fuese un árbol frondoso, de generosa sombra, las identidades de género minoritarias se refugian bajo la causa feminista. Eso ocurre porque en el movimiento que reclama mejorar las condiciones de vida de las mujeres caben todas las reivindicaciones de derechos humanos. O, visto de un modo más integral, es imposible que el Estado garantice los derechos humanos sin incorporar la perspectiva de género.

Si no se reconoce la vulnerabilidad e indefensión de cientos de miles de ciudadanas, la Declaración de los Derechos Humanos es letra muerta artículo por artículo. Para empezar, no se puede ignorar que en El Salvador, algunas personas no pueden aspirar a disfrutar de todos sus derechos y libertades debido a su sexo, y que el género más que el idioma, la religión, la opinión política o la posición económica es la identidad que puede condicionar el desarrollo de la persona, el potencial profesional y las oportunidades laborales.

Esa inequidad no se circunscribe a un sector específico de la vida nacional, acaso la más transversal de las injusticias en El Salvador. Y su magnitud es tal que afecta no sólo la dimensión económica y social de la persona sino que puede poner en riesgo su derecho a la seguridad, a la libertad y a la vida.

Alrededor de esta idea hay otro preconcepto que dificulta la comprensión del feminismo: creer que los derechos que las mujeres exigen son "de izquierda" o que son aspiraciones "de avanzada" sólo porque no figuran ex profeso en la Declaración de los Derechos Humanos: sexuales y reproductivos, a la igualdad entre los sexos, a poseer propiedades; son tales los tiempos que se soportan en El Salvador que incluso desde la esfera política se está cuestionando lo que las organizaciones han conseguido tras una lucha ingente en legislación para una vida libre de violencia.

Las salvadoreñas piden que no las maten.

Y claro, piden que se les respeten todos sus derechos humanos, no porque aspiren a un estatus especial, a una consideración de distinta calidad que los hombres sino porque sufren social, cultural y profesionalmente una posición desventajosa, resultado de una visión, de un orden y de unos hábitos aplastantes en su contra. Que el ordenamiento jurídico aborde de un modo diferente los delitos cometidos como consecuencia de ese sesgo cuando se transforma en odio contra la mujer es una conquista que seguirá sabiendo a poco mientras el Estado no atienda a la identidad de género como componente indiscutible en su política de seguridad.

Así que ni snobismo ni incordio ni discurso político. Las mujeres marchan pidiendo lo que toda la ciudadanía tendría que exigir: dignidad para todas y todos, futuro para todas y todos, justicia para todas y todos.