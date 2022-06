Las tasas de interés van a subir entre 2022 y 2023

La inflación había comenzado a subir en Estados Unidos durante 2021 y ya para julio se situaba en 5.4 %. Recordemos que la meta de inflación de la Reserva Federal es de 2 %. Al inicio del segundo semestre el Banco Central de Estados Unidos sostenía que era pasajera y pronto volvería a descender a los niveles con los que esa institución se siente cómoda. Pero en la medida que el segundo semestre de 2021 iba avanzando, la inflación seguía subiendo y ya para octubre se encontraba por arriba del 6 %.

En noviembre de 2021 la Reserva Federal se convenció de que la inflación no iba a ser pasajera, de que no iba a bajar por sí sola porque no solo era un problema de oferta. Recordemos que hasta ese momento, el argumento era que los cuellos de botella y los problemas de las cadenas de abastecimiento eran a los que se les achacaba la culpa de los incrementos de precios. El presidente Biden hablaba en ese entonces que lo que había que hacer era agilizar los puertos para que las mercaderías pudieran entrar con mayor celeridad a Estados Unidos.

Al convencerse la Reserva Federal de que la inflación también tenía un componente de demanda causado por la fuerte emisión de dinero que había realizado el banco central durante la pandemia y por el dinero que había repartido el gobierno a los ciudadanos, entonces decidió enviar un mensaje indicando que elevaría las tasas de interés en el futuro cercano para combatir la inflación. Eso cambió totalmente las expectativas de los inversionistas y comenzaron a deshacerse de activos de riesgo como las acciones y los cripto activos, por lo que ambos tipos de activos iniciaron un descenso que no ha parado hasta la fecha.

El 24 de febrero inició la invasión de Rusia a Ucrania y eso complicó aún más el panorama ya que los precios de muchas materias primas tuvieron incrementos muy elevados, entre los que destacan el petróleo, el gas natural, el trigo, el maíz y muchos otros productos. El conjunto de factores obligó a la Reserva Federal a subir las tasas de interés en 0.25 % en marzo, luego 0.5 % en mayo y en junio las elevaron en 0.75 %. La expectativa es que la Reserva Federal va a seguir elevando las tasas de interés en las reuniones del resto de 2022 y en las de 2023.

La tasa de interés que estaba entre 0 % y 0.25 % el año pasado está hoy entre 1.5 % y 1.75 % y se espera que cierre el año en algo cercano a 3.5 %. Hay quienes opinan que pudiera cerrar el año en algo más cercano a 4 %. Cualquier cosa puede ocurrir en el ambiente de incertidumbre que se vive en este momento en el mundo.

Si se analizan las tasas de interés de los fondos federales (Fed Funds) a través de un período de 70 años, se observa que la tasa de largo plazo es cercana a 6 %. Es por ello que no sería extraño que en 2023 la tasa de interés que controla la Reserva Federal pudiera elevarse a niveles de 5.50 % o 6 %.

Dada la gran conexión que hay entre la economía salvadoreña y la economía de Estados Unidos a través de muchos mecanismos de transmisión como las remesas familiares, las exportaciones, las importaciones y la fuerte relación que hay entre el sistema financiero nacional y el internacional, eso obligará a los bancos nacionales a subir las tasas de interés tanto sobre depósitos (pasivas) como sobre préstamos (activas) de todo tipo.

El impacto de las tasas de interés en la economía es muy importante porque al encarecerse el costo de los recursos, las economías tienden a desacelerarse, y el desempleo tiende a subir. De ahí que hay que prepararse para que la economía salvadoreña siga la tendencia que lleva a desacelerarse y esto tendrá un fuerte impacto sobre los ingresos de los salvadoreños y del gobierno.