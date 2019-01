Las tendencias de mercadeo para el 2019

Otra vez la vida nos regala un año nuevo, para que nosotros hagamos con él lo que queramos, sin olvidar que se va acabando con cada día que pasa, el 31 de diciembre ya no tendremos nada. Yo no creo en el término “año viejo”, esto procedería si pudiéramos guardarlos.

Por lo tanto, espero que todos ustedes decidan aprovecharlo al máximo y no me refiero solo a los propósitos, objetivos, metas o como los quieran llamar, que la tradición casi nos obliga a establecernos, sino también a esforzarnos en buscar y disfrutar esas pequeñas alegrías y satisfacciones que siempre podemos tener. Por mi parte, he decidido buscarlas en lo que más me apasiona, el mercadeo.

Debido a que, como todos sabemos, estamos viviendo una era de cambios que vuelve mandatorio estar pendientes de las tendencias, quiero “estrenar” mi año, conociendo lo que pasará en el área de mercadeo y para eso, como siempre, he buscado en Google: Me sorprendió que supuestamente existen 901 millones de resultados para esta búsqueda en inglés y 16.3 millones en español, compartiré las que considero más importantes y el espacio de esta columna me permite.

En el sitio de la revista Forbes, encontré este artículo publicado por John Hall: 5 marketing trends to pay attention to in 2019.

Las personas confían más en otros que conocen y en contenidos de buena reputación, que en anuncios. Aunque todavía hay espacio para la publicidad, ésta debe ser más relevante y valorada, pues esta tendencia está provocando que haya mayores inversiones en mercadeo de contenido, “influencers” y la búsqueda de referencias. La creatividad, no la conformidad, diferenciará a los mercadólogos exitosos. Ante la gran saturación de información, atraer y mantener la atención de los consumidores es un reto importante. Los ganadores no se preocuparán por las barreras internas. Las empresas líderes están estructuradas con departamentos que trabajan juntos, porque crear contenidos atractivos no solo es una responsabilidad de mercadeo. Comprender cómo se comunican sus clientes es vital. Los consumidores esperan que las empresas se comuniquen con ellos en la forma como les gusta. La amabilidad y la autenticidad combatirán las relaciones perdidas a través de la tecnología y la automatización. Aunque la tecnología puede cubrir tareas básicas, todavía es importante esforzarse para agregar un toque personal u ofrecer ayuda directa cuando sea posible.

También encontré muchas tendencias del marketing digital, por ejemplo, Juan Carlos Mejía Llanos, Consultor y Speaker en Marketing Digital y Social Media, en su blog presenta: 7 tendencias de Marketing Digital para el 2019.

Realidad Virtual y Aumentada. Este concepto involucra la interacción entre el usuario y un sistema computacional simulando un ambiente digital. Este desarrollo tecnológico cada vez está dejando de ser algo que las personas únicamente conocen a través de películas o videojuegos. Búsqueda por voz e Inteligencia Artificial. Los máximos exponentes serán los dispositivos de hogar inteligentes que se han apoderado del mercado. Estamos hablando de Amazon Alexa, Google Home y Apple HomePod que cada vez se incrustan más en este campo. 3. Context Marketing en cada una de las etapas de la venta. Ser capaces de personalizar las ofertas de acuerdo a cada consumidor es el gran reto a alcanzar para 2019. Transparencia en la publicidad nativa. Este término se refiere a la difusión de contenidos pagos que son “in-feed”, resultando intrínsecamente no perturbadores para el usuario. Uso de aplicaciones de mensajería y Chatbots. La mensajería es una de las formas preferidas por los usuarios para contactar a las empresas. Claro, siempre y cuando sea un servicio de calidad que funcione y no esos en los que puedes pasar días esperando una respuesta. Como negocio, dejar de lado esta función dentro de tu sitio web puede ser una pésima idea para el 2019. Contenido Inmediato para usuarios express. La practicidad de los smartphones hace que consumamos contenido en cualquier momento y lugar. No por nada se han convertido en el principal modo de acceso a Internet, afectando la manera en la que un usuario realiza consultas y consume contenido. Esto se conoce como “fast content” y representará un reto para las marcas en 2019. Automatización de los procesos de Marketing. No sólo te ayudará a reducir costes sino también a tener una visión global de tus futuras acciones a seguir.

Lo que está pasando y pasará en el mundo del mercadeo es sencillamente fascinante, sospecho que tendré un año muy entretenido buscando mis pequeñas alegrías.