Las tumbas de Trump. Segunda parte: un acuerdo leonino

Hay dos consideraciones preliminares. Primero, el gobierno de El Salvador, a pesar de tener una copia en español, firmada por ella y el secretario norteamericano de Seguridad Interna, se ha negado a darlo a conocer al público y lo guarda como un acuerdo secreto; el gobierno de EUA el día de firmarlo, lo subió a la web y es de donde lo hemos obtenido en inglés. Todo parece indicar que el gobierno del presidente Bukele o se avergüenza de lo que ha firmado o pretende esconder a la ciudadanía su contenido.

Esta segunda pista es la más probable, porque el ocultamiento ha sido acompañado por una explicación pública errónea del contenido del "Acuerdo": la Sra. ministra de RR. EE. en dos declaraciones públicas y el Sr. presidente a su llegada a Washington han afirmado que este "Acuerdo" trata de considerar el asilo a las personas que van de paso a solicitarlo en EUA, incluso la ministra en su segunda presentación se aventuró a decir que no son más de 150 personas al año. Nada más alejado de la realidad, el "Acuerdo" en ninguna parte se refiere a conceder asilo en nuestra patria, sino que, como su mismo nombre lo indica, se trata de las personas que solicitan asilo en la frontera sur de EUA, quedando en detención temporal mientras el juez dictamina si se le concede o no, procedimiento que hoy puede durar hasta 4 años. Este "Acuerdo" trata de que nos envíen a parte de los miles que están pidiendo asilo en EUA procedentes de México, y norte de Centroamérica, pues el gobierno de Trump ya no tiene espacio ni condiciones para los refugiados detenidos, su sistema de asilo está colapsando, pero esto le permitirá anunciar que el número de retenidos ha bajado sustancialmente, se quita un problema de la espalda y se lleva un bono electoral.

Las falsedades del "Acuerdo" aparecen desde los Considerandos del documento, así el 4.º dice: "Enfatizando que los Estados Unidos y El Salvador ofrecen sistemas de protección de refugiados que son consistentes con sus respectivas obligaciones bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967". Una simple lectura de la Convención de 1951 que requiere del país que recibe al refugiado proporcione empleo remunerado (art. 17), vivienda (art. 21), educación elemental, salud pública y socorro (art. 22 y 23), nos permite afirmar que el gobierno de El Salvador es incapaz de atender esos compromisos; si no lo logra con sus propios connacionales, mucho menos lo podrá con extranjeros, que provendrán de muchos países, excepto de El Salvador.

Más grave aún, el artículo 3 del "Convenio" en su primer numeral establece: "El Salvador no deberá remover o retornar a ningún peticionario de asilo que le haya enviado los Estados Unidos" y en el siguiente artículo en el numeral 4 se arroga el derecho a aplicar el Acuerdo "de acuerdo con su ley nacional" y en el 5.º numeral: "El Salvador no podrá discutir ninguna decisión de los Estados Unidos acerca de la manera como ha calificado a un peticionario de asilo". En buen español esto significa que estos refugiados quedarán exentos de las normas que la ley de migración salvadoreña establece para los extranjeros y que la ley de EUA será la aplicable. Esto tiene dos consecuencias, no es facultad del Ministerio de Relaciones Exteriores el hacer excepciones a las leyes del país y segundo, este "Acuerdo" es nulo por modificar la ley salvadoreña y solo si la Asamblea Legislativa lo aprueba tendrá validez.

En tercer lugar, en los nueve artículos que tiene el "Acuerdo", todas las obligaciones recaen sobre el gobierno de El Salvador, el gobierno de los Estados Unidos a lo único que se compromete es a intercambiar información con el gobierno salvadoreño (art. 6.º), lo cual no deja de ser letra muerta, pues si solo se aplica a los no-salvadoreños que nos envíe mientras se procesa su asilo, no tenemos la información necesaria para decidir si nos conviene o no aceptarlos y solo quedará la opción de aceptar las decisiones del gobierno de EUA.

Si bien en el numeral 3.º del artículo 3 se afirma: "Durante el proceso de transferencia tal y como lo establezca el plan de implementación, los individuos sujetos a este acuerdo estarán bajo la responsabilidad de los Estados Unidos hasta que el proceso se complete", sin embargo no existe ni la más remota concreción de esa "responsabilidad", todo queda en el aire; esta redacción deja toda la responsabilidad en nuestro gobierno, pues han sido recibidos en territorio salvadoreño. Recordar que igual acuerdo se firmó con México y a ellos le prometieron millones de dólares para sostener a los refugiados, no sabemos si a nosotros lo han hecho, pero, según se ha reportado, hasta ahora el gobierno mexicano no ha recibido un centavo al respecto.

Resumiendo: Este "Acuerdo" tiene afirmaciones falsas, plantea metas incumplibles a nuestro gobierno, vulnera la soberanía y el imperio de la ley en nuestro territorio y constituye un acuerdo de naturaleza leonina, cargando las obligaciones a una de las partes en forma desproporcionada.