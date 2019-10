Las veleidades de la oposición

Por lo visto, los partidos que por treinta años detentaron el poder, no terminan de entender, procesar y asimilar la derrota contundente que sufrieron el 3F. Al principio se decía que todo obedecía a que el evento que puso fin a su hegemonía los había tomado por sorpresa, versión que en sí misma sugiere inmovilismo y de que para ellos, en su corta visión de las cosas, todos los desafíos que se presentaban al país, tan evidentes hasta para las personas que todo lo consideran como producto del destino, la mejor opción era seguir haciendo lo mismo a lo largo de la ruta enraizada en sus propias ideologías extremas. Los traspiés dados en el camino, eran también para aquellos, simples episodios de los que nada se podía aprender.

Con esos excesos de confianza –y obviamente obnubilados por sus supuestos logros y embelesados con sus propios afanes--, no dimensionaron o, más bien no procesaron el reto que significaba la emergencia que una nueva fuerza que haría del tema de la corrupción y del inmovilismo pegado a sus respectivos muros ideológicos, el blanco favorito para dar al traste con sus ambiciones, de retomar el poder (caso de ARENA) o, en el del su adversario más visible, continuar gobernando bajo la consigna de un chavismo desprestigiado,. Más aún, no fueron capaces de dimensionar el impacto de las nuevas formas de comunicación social, una herramienta poderosa a la que acudió el primer afroamericano para llegar a la Casa Blanca.

En el caso del FMLN, ni la gran derrota que experimentó en las elecciones legislativas y municipales de 2018 fue suficiente para alertarlo de que algo andaba muy mal, principalmente durante su segunda administración, con independencia del supuesto fraude que la llevó al poder y del rechazo de la población ante su discurso a favor de los pobres. Mientras ARENA, si bien salió ganancioso en los referidos comicios, o acaso por ello, se enredó se sus propios mecates con clara evidencia de que para ellos, las prácticas cerradas del pasado, no eran un obstáculo para seguir sobre la misma ruta. La tozudez era tan profunda que ni .el transfuguismo que dio paso a la formación de GANA, los estimuló para reinventarse.

Aunque dispersas y livianas, las anteriores elucubraciones inevitablemente conducen a un hilo conductor. Los pecadillos cometidos en torno a las elecciones internas para la primera magistratura, las legislativas y municipales. Los desencuentros para la selección de los candidatos para correr por los respectivos puestos, han sido tan notorios como la opacidad y el manoseo que los han acompañado. El caso, más notorio, en lo que a ARENA concierne, es la elección del candidato para la pasada contienda presidencial; al extremo que llegó a propiciar grandes fisuras entre sus principales financistas. Pero al final, todo lo anterior es solo una parte de la historia, que este partido, como el que le sucedió en el poder, no pueden eludir la responsabilidad que les cabe en una eventual y sensible erosión que puede experimentar la institucionalidad democrática que tanto ha costado construir.

Obviamente, el panorama que se está observando en esos momentos tiene muchas aristas, cuadro que se complica más por la falta de cabeza política a la que tantas veces se ha referido el amigo Dagoberto Gutiérrez Para muchos, la "nueva forma de hacer política" que desde la campaña anunció el señor Bukele, los ha tomado fuera de base. Con un ingrediente adicional. El daño que por lo menos al partido tricolor le han causado las posiciones de al menos cuatro jóvenes congresistas que al verse ninguneados han optado por ventilar públicamente sus inquietudes, no puede ser visto con desdén. Expresiones de la desorientación en que ha caído el partido se tiene en el contubernio nunca observado para la elección del PDHH, probablemente la más cuestionada en los últimos tiempos y en el intento de repudiar el Protocolo de Entendimiento para designar al futuro presidente de la AL. Lo antes dicho, puede parecer irrelevante para muchos, pero no se puede negar que en el manejo de la situación político, la oposición deja mucho que desear.