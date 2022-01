Las víctimas merecen más que retórica y politiquería

La consideración que se merecen todos los que han puesto su cuota en reconstruir a la nación, especialmente aquellos que perdieron a un familiar, que vieron desaparecido a un ser querido, aquellos que ya no aspiran a justicia transicional siquiera sino a que aquel sufrimiento haya tenido sentido con el paso de los años, es que el Estado salvadoreño haga todos los esfuerzos para no volver a convertirse en el verdugo de sus ciudadanos. Un compromiso tal en la actualidad, transversal a todas las fuerzas políticas que pujan por hacerse cargo de la administración del Estado y de las que la detentan en este momento, no sería tan relevante como aquellos Acuerdos, pero sí una garantía de voluntad, conciencia y convicción. Eso es lo que necesita la nación en esta coyuntura, treinta años después, cuando la convivencia parece tan frágil, cuando el oficialismo hace gala de un peligroso militarismo, cuando el discurso gubernamental es pródigo en "enemigos", "amenazas" y "agitadores" y pobre en "hermanos", "reconciliación" y "construcción".