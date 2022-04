Lástima... no es la educación

Visión de largo plazo, definición de prioridades y perseverancia en el decidir y accionar son requerimientos para el desarrollo de cualquier país. Así lo han demostrado países que en la década de los sesenta tenían indicadores comparables con los nuestros. Tuvieron visión compartida, trabajaron arduamente y nos dejaron atrás.

Esos países piensan en grande y se ven a 25 o 30 años. Algunos se visualizan a futuro por más tiempo. Esa visualización de cómo y dónde quieren estar y para qué y por qué lo quieren es lo que les inspira a definir prioridades e identificar por dónde y con qué iniciar. Visualizarse a largo plazo permite definir objetivos, dimensionar metas realistas, establecer la ruta, y sobre todo, permite asumir costos y sacrificios de manera compartida.

Asumir y construir una visión de largo plazo exige capacidad de diálogo, capacidad de negociación, disposición al acuerdo, capacidad ejecutiva para hacerlos realidad y confianza, mucha confianza. No es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, capacidad y decisión. El dinero llega cuando se sabe lo que quiere financiarse y se trabaja con transparencia y eficacia. Cambiar condiciones de desarrollo, dar oportunidades amplias y efectivas a las grandes mayorías, integrar a todos en una sociedad libre y cohesionada, exige más de los 36 meses que tienen los gobiernos locales y la Asamblea Legislativa y, sin reelección, más de los 60 meses que tiene el Órgano Ejecutivo. Se necesita tiempo y se necesita de todos para asegurar continuidad de esfuerzos. En una visión de largo plazo, no se puede marginar ni excluir a nadie.

CEPAL reconoce la importancia de la planificación a largo plazo. Hacerlo, dice, requiere un cambio de paradigma del modelo de desarrollo, priorización territorial y fortalecimiento del multilateralismo de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Un esfuerzo de esta naturaleza exige compromiso con la democracia, apertura y flexibilidad administrativa y capacidad de concertación entre diferentes fuerzas sociales, políticas y económicas. Fuerzas que existen aunque gobiernos totalitarios quieran negarlas y ahogarlas. Uruguay estableció su estrategia de desarrollo 2050 con estrategias para el desarrollo sostenible basados en estudios prospectivos y un proceso de amplia participación.

En nuestro país, aun cuando hay iniciativas registradas, la visión de largo plazo no se asume. Nuestra cultura y coyuntura es ir a salto de mata como se dice popularmente. Vamos andando a lo que sale. Ayer puentes y carreteras, hoy prisiones y mañana quién sabe. En la agenda, aunque no se niega, la educación no es prioridad. A la niñez y la juventud nunca se les ha tomado en serio. Si lo hubiésemos hecho, otra situación estaríamos viviendo actualmente. En este grupo etario, muchos han sobrevivido en el abandono y en el olvido, en marginación y exclusión social. En nuestro país, a diferencia de países que lograron su desarrollo, no se ha priorizado el capital humano, nuestro principal recurso.

La visión de los gobernantes es cuestionable porque no hay futuro. A los jóvenes se les ofrece la fuerza armada como opción laboral, o la cárcel. Sin institucionalidad, sin democracia, sin derechos humanos... no tienen otra opción que emigrar. Los jóvenes no han sido prioridad en nuestro país y las consecuencias las estamos viviendo, con un costo social elevado.

La visión de los gobernantes es cuestionable porque no hay futuro. Se olvidan del papel de la educación en el desarrollo, son incapaces de crear ambientes favorables a la convivencia social y para colmo son incapaces de respetar los derechos humanos fundamentales: los centros educativos han sido sustituidos por cárceles.