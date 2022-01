Latinoamérica, año crucial 2022

En el contexto internacional, Estados Unidos (EUA) se batió en retirada de Afganistán para concentrarse en prioridades como su cuestionada presencia en el Mar de la China Meridional, donde sostiene a Taiwán frente a China, o para apoyar, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a Ucrania frente a Rusia; por otro lado, el dólar emitido por la Casa de la Moneda de Estados Unidos (US Mint) pierde credibilidad, y en política interna, los expertos pronostican una cuasi guerra civil entre republicanos y demócratas para la campaña presidencial en 2023.

Sin embargo en un mundo tripolar, con una alianza China-Rusia antagónica a EUA, no hay peligro que este colapse pero sí señales de su debilitamiento. El póquer de la geopolítica mundial no es lo que era durante la guerra fría o la era post soviética del "fin de la historia", y está por verse si todavía les funciona la diplomacia del dólar, la política de las cañoneras o la intervención militar directa de las últimas décadas para imponer sus condiciones.

Lo más grave para EUA está ocurriendo en la trastienda que siempre ha considerado zona de seguridad nacional, su patio trasero, Latinoamérica, donde este año han ocurrido dos eventos trascendentales en Honduras y en Chile con la elección de Xiomara Avendaño y Gabriel Boric, encabezando un Frente Amplio democrático que los aupó a la silla presidencial. Las antaño "repúblicas bananeras", donde comprar un político "era más barato que comprar un burro", están cambiando su tradicional vasallaje a los dictados de Washington y muestran más independencia en sus políticas nacionales como es el caso de los gobiernos de Bolivia, Argentina, Perú y México. Una izquierda moderada, democrática, modernizante, se abre paso en Latinoamérica, junto a otra izquierda ortodoxa, antigualla de museo, que representan los regímenes dictatoriales de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que navegan en el mismo barco antiimperialista que busca escapar a los dictados del Pentágono.

En este escenario, el año 2022 puede inclinar el fiel de la balanza a las fuerzas de izquierda latinoamericanas, de cumplirse las encuestas que dan un triunfo a Lula Da Silva en Brasil y a los sectores progresistas encabezados por Gustavo Petro en Colombia.

El Salvador es un caso sui generis no alineado donde existe un raro régimen autollamado gobierno sin ideologías presidido por Nayib Bukele, que ha entrado en choques retóricos con EUA. Representa un nuevo grupo oligárquico de poder emergente que está enfrentado con los intereses de la oligarquía y los políticos tradicionales de derecha e izquierda apoyados por la embajada. Es una jaqueca más para el Departamento de Estado.

Respecto a Bukele, EUA estimará que mientras no afecte sus intereses no representa peligro alguno; cuando más, podría considerarlo un díscolo, bajo la divisa de la Doctrina Monroe de "América para los americanos" y su lema pragmático de que "EUA no tiene amigos ni enemigos, solo intereses que defender".

Asimismo la Organización de Estados Americanos (OEA) de marcada influencia norteamericana ha perdido protagonismo y en su lugar cobra más beligerancia la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), de la cual El Salvador es miembro fundador.

La "Pax americana" parece entonar su propio canto de cisne frente al despertar de un gigante dormido.