Latinoamérica, riesgos políticos 2022

El Salvador, al igual que la mayoría de América Latina, enfrentará un año difícil en 2022, compartiendo varios factores, según investigación del Índice de Riesgo Político del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, en un exhaustivo análisis de los principales problemas que enfrenta la región.

La erosión democrática –presente en varios países–, los efectos de la pandemia que hizo perder millones de empleos, los efectos del cambio climático que produce escasez de agua, el descontento social por el aumento de la pobreza, la informalidad como forma de vida, el aumento de la desigualdad y la inseguridad de varios tipos, pronostican un año complejo, El Salvador tiene presentes todos esos factores y más.

El estudio señala los principales riesgos políticos para 2022, con la opinión de 1,144 ciudadanos diversos, 170 expertos de América Latina, presidentes, autoridades regionales, líderes de opinión y académicos. En orden de importancia, aparecen los riegos señalados: la erosión democrática, el cambio climático y la escasez hídrica, las protestas sociales y la violencia, la crisis migratoria, las economías ilícitas, la polarización política, la inversión extranjera en caída, la irrelevancia regional, los ciberdelitos y el auge de China. Todos presentes aquí.

El estudio menciona que la pandemia ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente medidas que violan los derechos humanos y han emergido nuevos autoritarismos, también presente en ES.

Después de la caída de 2020 la baja tasa de recuperación resulta insuficiente, alrededor de un 3 % de crecimiento del PIB, en parte porque todavía la región sigue lidiando con una emergencia sanitaria global, marco de la triple crisis mencionada.

Un tercer gran riesgo para la región en 2022 son las protestas sociales y la violencia, panorama complejo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una caída histórica del 7 %, que en El Salvador aún no se ha dado; la CEPAL estima 22 millones de nuevos pobres en la región, un tercio de la población, un incremento de la desigualdad de 2.9 %, y una pérdida de 47 millones de empleos comparado al año 2019.

Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, explica: "El turbulento segundo semestre de 2019 caracterizado por una ola de protestas fue un primer campanazo de alerta del alto nivel de malestar social e irritación ciudadana que aquejaba a muchas democracias fatigadas de la región (Chile la insignia). En 2020, con la llegada de la pandemia, la mayoría de las protestas se trataron con cuarentena. Ello generó la falsa sensación de que las protestas sociales eran cosa del pasado. Pero en 2021, en varios países, entre ellos Paraguay, Perú y especialmente en Colombia, estas resurgieron con especial virulencia", dice uno de los editores del informe.

"Existe un alto riesgo de que las protestas se vuelvan a encender en América Latina si los gobiernos no logran manejar adecuadamente las expectativas y demandas ciudadanas y dar respuestas oportunas y eficaces a las causas profundas que dispararon las protestas en 2019" (malestar social, falta de oportunidades sobre todo para los jóvenes, mala calidad de servicios públicos, falta de confianza de la ciudadanía con los políticos y un largo etcétera), existe un alto riesgo de que estas vuelvan a surgir". Agrega, sin embargo, que "no todo es negativo en relación con las protestas". Zovatto dice que cuando no vienen acompañadas de violencia constituyen un mecanismo valioso para defender los derechos ciudadanos e impulsar reformas y cambios sociales y políticos.