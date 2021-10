¿Le alcanzará la popularidad?

Bukele inició con tasas de popularidad inéditas, lo explican el manejo virtuoso de la mercadotecnia, el discurso populista que la gente quería escuchar, su meticulosamente cuidada imagen personal al gusto de las mayorías y aun de gente inteligente e informada, el aparato de propaganda y redes sociales siguiendo metódicamente el manual del dictador, su vestir no convencional, la alegada ayuda de cirugía y tintes negros, entre otras explicaciones.

Para la elección de diputados y alcaldes mantuvo esa ola y tuvo una victoria en la Asamblea que ni él ni nadie esperaba, el efecto bola de nieve, las ayudas de alimentos y subsidios directos en la pandemia y su figura de hombre fuerte, que atrae a ciertos sectores, le permitieron navegar en la cresta de la ola.

Todo gobierno se desgasta y este no escapa a eso, su popularidad a la vuelta de dos años y meses no es la misma, ha declinado sustancialmente según las encuestas, por los motivos que los gobiernos normales se desgastan, la situación no le cambia mucho a la gente principalmente y ese es el caso actual, la economía familiar está peor que cuando llegó al poder, la inseguridad personal ha aumentado aunque haya menos homicidios oficialmente registrados, la PNC y el ejército, cuya presencia era un alivio para la población, ahora son temidos, especialmente la PNC.

Los ríos de gente migrando a EUA a pesar de los nuevos obstáculos creados por los gobiernos del norte son la prueba más visible del descontento popular, la gente emigra en desesperación, votan con los pies dicen algunos. Esa zozobra y angustia va más allá de quienes toman el paso, sus familias extendidas, conocidos vecinos las viven también, naturalmente se contagian de ese desencanto fatal.

Encuestas que miden la propensión de salvadoreños a emigrar muestran una cantidad cada vez mayor en todos los sectores, muchos profesionales y elementos importantes para el tejido productivo, importantes para el desarrollo del país, no ven futuro aquí y preparan maletas, fuga de talentos que afecta el futuro.

Naturalmente los desatinos, atropellos y amenazas ilegales del régimen, que aumentan cada día aceleradamente, montan una plataforma de disenso cada vez mayor y más diversa, crece horizontalmente en la sociedad. Las manifestaciones que el gobierno tanto teme y las redes sociales lo demuestran con claridad meridiana, es fácil entender y pronosticar que el descontento seguirá creciendo, fomentado por dos grandes factores, la ineptitud del gobierno, diputados y funcionarios de Estado y las amenazas cada vez más duras y osadas a la libertad y a la propiedad, además del sentido de que "este hace lo que quiere y no hay cómo defenderme", a partir del desmantelamiento del Estado de derecho.

Es inaudito el despojo que pretenden legalizar con la facultad a las alcaldías de expropiar sin juicio ni recurso bienes inmuebles que consideren de interés porque en ellos se pueden efectuar "obras de beneficio", sin describir parámetros de evaluación, al arbitrio del gobierno seguramente, y en lugar de ofrecer una retribución justa, deja en manos de las municipalidades determinarlo.

Esto es justificar un robo potencial sin justificación, inaceptable.

Hay quienes piensan que esta ley es con dedicatoria para las tierras que pueden ser incluidas en la zona especial que se dice negocian con China en el oriente del país, peor que la reforma agraria.

Aun si fuera cierto ese objetivo macro, la propiedad de cualquiera está amenazada por esa ley, hoy duele en su casa, mañana puede ser de otro.