Le roi est mort, longue vie au roi!

"¡El rey ha muerto, larga vida al rey!" Un nuevo presidente con sus ministros, una nueva esperanza. Serio problema el que heredan nuestros actuales gobernantes. Madres, padres, hijos, deseando un cambio. Un pueblo que llora y gime, ahora levanta sus brazos al cielo pidiendo paz. Pero ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué comenzó todo esto? esta situación que no es de ahora.

Ya «Cambalache», un profético tango argentino compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo, describe perfectamente lo que estamos viviendo. Un fragmento del tango dice así: "...Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el quinientos seis y en el dos mil, también. Pero que el siglo veinte es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quién lo niegue... Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor; ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador ¡todo es igual! ¡Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos, ni escalafón. Los inmorales nos han igualao... ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón... No pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao. Es lo mismo el que labora noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley".

Pero alguien se ha preguntado ¿cómo terminamos así? "enlodados en un merengue y todos manoseados", como dice este tango. Yo tengo mi propia teoría. El crimen viene de la pobreza. La pobreza ha sido provocada por la corrupción. La corrupción es fruto del irrespeto a las leyes y el irrespeto a las leyes está dado por la ausencia de educación y de valores. Por ello, para detener el crimen hay que detener la pobreza. Pero no con caridad social. Pues esta no sustituye la justicia social. Para detener la pobreza hay que detener la corrupción. Para detener la corrupción tenemos que respetar las leyes y para respetar las leyes tenemos que ser un pueblo educado y con valores.

Un pueblo educado no necesita un guía ni un gran gobernante. Ese pueblo es capaz de controlar su propio destino. En cambio, un pueblo sin educación, sin conciencia social, sin valores, necesitará un tirano para ser gobernado. Para rescatar al país es necesario un proyecto inmediato y otro a largo plazo. Hay cosas que cambiar ya. Pero hay otras que solo pueden cambiar con el tiempo. Sin embargo, lo más importante es que comencemos y estemos dispuestos todos y cada uno de nosotros a cambiar. Obreros, servidores públicos, ministros, profesionales. Sí, a cambiar ese rencor que llevamos dentro. Esa crítica malsana que solo persigue dañar. En pocas palabras, respetarnos los unos a los otros, respetar las leyes y respetar a nuestro país.

Salvadoreño, ¡manos a la obra! Juntarse es el principio; mantenerse juntos, el progreso; trabajar en equipo es el éxito. Finalmente, esta es mi patria, la tuya, la de todos. Luchemos por ella con las únicas armas que tenemos: la educación, el respeto y la paz. ¡Viva El Salvador! El más hermoso lugar de la tierra.