Ayyyy, culpa de otra noche en vela, me siento como piñata cachimbeada por cipote puberto. Otra noche de sopa de techo y vueltas en el colchón, tal pupusa en el comal. Claros síntomas de encarcelamiento, 6 semanas y contando.

Ayyyy, este cuerpecito no fue hecho para estar encerrado. Necesita correr, nadar y pedalear, bañarse en el mar, salir a un bar a chupar. Cachetes chapuditos gracias a esta combinación de echar riata, agua salada y esparcimiento, ahora más arrugaditos culpa de la encerradita.

Cherche, cherche, además de aturrado. —"¿Cuál cherche?, si vos sos prieto", aclara la lorita Pepita. Tenes razón, metiche, pero urge vitamina S del Sol, excelente para los looks, los ánimos y la salud.

Y en cuerpo sano, no entra Covido.

Yo no le tengo miedo a Covido. Contagia a un cachimbo, pero pocos se pelan. Recién corrigieron la tasa de mortalidad: De 40 %, como vimos en las gráficas del Supremo, a entre 0.1 y 0.4 %. En otras palabras, se va a los penaltis con la gripe de macho.

A lo que sí le tengo miedo es a la hecatombe económica de la que todos estamos preocupados. Todos, menos el presidente, pareciera ser, pues su agenda es claramente otra.

Yo sí le tengo miedo a que la oveja ya se transformó en lobo; muchos diputados lucen caperucitas celestes, y los chafas sumisos: "Sí, mi comandante general, usaremos la fuerza letal, o al menos doblaremos muñecas".

Yo sí le tengo miedo a que acaben de ahorcar a Doña Justicia, y a la Santísima Democracia, y entonces el DUI servirá para la cola de la ración mensual, y no para votar. #Dulcedictadura; plena campaña del que habla con Dios. "Mejor no te escondás y platicá conmigo", encachimbada la lorita.

Un paréntesis: La noche que cayó Élber, mi mujer me despertó helado pues yo gritaba, tal cuche en rastro, por un país topado de vallas: El Salvador Dulce Dictadura desde 2020. Maldita pesadilla.

Si no me sueltan en 11 días (264 horas), tengo miedo a convertirme en chichipate. Durante el encierro, he aumentado 100 % mi ingesta de alcohol (de 1 a 2 Pilsener diarias).

Le tengo miedo a la incertidumbre, a la polarización, al rumbo que llevamos, a otros efectos secundarios del encierro: hambre, violencia doméstica, retroceso educativo, violaciones, depresión, ansiedad. Mina de oro para la industria farmacéutica. "Aquí están tus Rivotril", señala la lorita.

Otro paréntesis: Felicidades anticipadas a las madres en su día, sobre todo aquellas que le están haciendo ovarios para cuidar, consentir, educar, entretener y alimentar a sus hijos.

Le tengo miedo a muchas panzas vacías y corazones tristes, pues uno por darle de comer a sus hijos, hace lo que sea.

¡Ya basta! Alegremos nuestros corazones cantando: Ayyyy/ Ayyyy/ Ay, Ay, Canta y No Llores... Así estaremos de mejor ánimo para resucitar nuestra economía a partir del domingo 17. ¡Aleluya!

No espere que la ANEP y el gobierno se pongan de acuerdo. Cada quien debe preparar su plan de arranque, desde su trinchera: capacidad máxima, horarios, control de colas, dispensadores de alcogel, protocolos de limpieza y, no menos importante, el rumbo de su negocio en un nuevo orden mundial.

Sueño con una vida menos acelerada; con más gratitud, más solidaridad, más consumo y choteo local; más enfoque en el bienestar; más nadadores, corredores y ciclistas, todos saludables, derrotando a Covido; todos empujando la carreta para sacar a nuestro país de la hecatombe.

"...Porque Cantando/ se alegra cielito lindo/ los corazones" sigue cantando la lorita.