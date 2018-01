“League...”: Haciendo país desde la educación

Tuve el privilegio de ser invitado a conversar sobre educación con un grupo de empresarios que tienen una idea que trasciende el hacer negocios y dinero...; bajo el liderazgo de Rodrigo Bolaños y Alberto Morales, la empresa “League Central America” hace mucho más que confeccionar ropa para universidades de Estados Unidos.

En efecto, “League CA” tiene una visión altamente responsable de educar a todo sujeto que esté involucrado en la empresa, buscando no solo 11 grados de escolaridad sino también impulsar a los jóvenes a que realicen estudios universitarios, todo, de un modo incluyente, sin barreras. Por si fuera poco el modelo empresarial ha creado una serie de Startup –o pequeñas empresas internas– que brindan servicios asociados de alimentación y mantenimiento.

“League CA” es o debe ser un caso de estudio para las ciencias empresariales...; no en vano, ha recibido una considerable cantidad de reconocimientos, tales como el “Award for Responsible Capitalism 2016” que otorga la revista británica FIRST, o el premio a la Excelencia Corporativa (AACE por sus siglas en inglés) que otorga la embajada de Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador. Bolaños define su quehacer empresarial de un modo peculiar: “Somos ese tejido que ha faltado a la sociedad: Educamos a la persona para que se levante y pueda hacer algo de su vida”.

Ciertamente El Salvador posee un tejido social débil, debido al conflicto, a la migración, a las tasas de homicidio y a la baja escolaridad, y resulta difícil generar crecimiento económico y competitividad sin resolver este grave problema. Asimismo, en no pocos escenarios urbanos y sobre todo rurales no existe una adecuada “valorización educativa” (¿en qué va a cambiar mi vida si estudio?) y lo demuestran los estudios de Tasa de Retorno de la Inversión Educativa de Mauricio González Orellana, cuyos resultados son progresivamente decrecientes.

Educación sigue siendo la principal herramienta para cambiar el rumbo del país, y en “League CA” eso está muy claro, creando además un “Nodo” reflexivo semanal con los gerentes de American Park para alcanzar el tren de la Revolución Industrial 4.0 y proyectarse como una industria del conocimiento más que una maquila. Internet of Things, automatización, big data, inteligencia artificial, robótica, programación, son algunos de los retos inmediatos.

Hacer ropa, al final, pasa a ser casi una excusa comercial para hacer dinero y generar empleos, detrás de esto hay algo mayor y último: hacer país. En efecto, junto a la producción de League Collegiate Outtfiters hay principios, valores, un enfoque de inclusividad y oportunidades para los jóvenes y sobre todo esperanza de que este, su país, puede ser mejor y que podemos creer en el sueño salvadoreño.