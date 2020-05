Lecciones de la guerra contra Honduras

Cuando en 1969 se tuvo el conflicto bélico con Honduras, la Presidencia de la República tuvo el respaldo de todos los sectores: de los empresarios y de los trabajadores; de la derecha y de la izquierda. Ahí estaba AGEUS llamando a filas en un encabezado de Opinión Estudiantil, el órgano combativo de los universitarios. Todo fue un apoyo espontáneo. A nadie fue necesario acusar de traidor y si no me apoyas estás con los hondureños. Todo funcionó en armonía. El pueblo estuvo a la altura colaborando. En defensa de la patria, el general Fidel Sánchez Hernández llamó a la oposición para formar parte del equipo que marcharía a la OEA a defender la posición diplomática salvadoreña. La oposición acudió al llamado. Se integraron al equipo el Dr. Abraham Rodríguez, del PDC, que había sido el candidato contrario a Sánchez Hernández en las últimas elecciones. Aquel PDC principal partido contrario al oficialismo del PCN. Fue también invitado el Br. Rodrigo Antonio Velásquez Gamero, del MNR, el partido social demócrata del cual formaba parte el Dr. Guillermo Manuel Ungo. Era el llamado "gordo" Gamero, un fogoso orador de los mítines universitarios contra el gobierno. También formó parte del grupo el Dr. René Fortín Magaña, quien había integrado la Junta de Gobierno, que había sido derrocada por el Directorio Cívico Militar, origen del PCN. La conducción presidencial fue por la unidad, sin amenazas de conspirar si no se colaboraba. Escrito está eso en la historia nuestra.

Se continuó colaborando luego después de la retirada. Se atendió lo pedido. En las publicaciones que documentaron esa guerra, están fotos de los doctores Antonio Morales Ehrlich y Fidel Chávez Mena, del fuerte opositor PDC, elaborando actas de entrega de poblaciones a la OEA. Ausente estaba el de recriminar si no se atendía la directriz del Ejecutivo. La respuesta que se daba era de consenso, no de imposición, ello sería desagradable.

La bandera y el escudo nacional –el auténtico declarado por ley– presidian el desfile de la victoria del 6 de agosto de 1969. La multitud aplaudía. Como lo dije en una radio, vale recordar el verso de Darío: "Ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines... la más bella sonríe el más fiero de los vencedores". No sé si cabria para "el Chele" Medrano, "el Diablo" Velásquez o cualquier soldado anónimo. Fue un momento de unión, aun en la diversidad. Sin odios para nosotros mismos. Sin veneno en las palabras.

Qué gran oportunidad se tiene ahora, para hacer algo semejante, con aires de democracia. Amigos –con sus diferencias– ministros y diputados puestos a trabajar para elaborar un buen decreto, en una o más sesiones. Planificando y concretando que no se den muertes colectivas por el covid-19. Respetando las resoluciones judiciales. Al final un discurso de aprobación para todos –sí, para todos– porque cumplieron su juramento constitucional.

Para quien piense que cuando hay una guerra internacional se calla la oposición, no estorbando, puedo dar varios ejemplos que eso no es así. Utilizaré a Inglaterra cuando la Segunda Guerra Mundial, en la mayor conflagración que se ha dado, en 1942 se presentó una moción de censura contra Churchill que podría haber implicado su retiro del cargo de primer ministro. Ya antes, en plena Primera Guerra Mundial, las luchas parlamentarias llevaron a la caída del liberal Asquith sustituyéndolo Loyd George en coalición con los conservadores.