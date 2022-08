Lecciones de la historia de Netflix

Cuenta la historia que en 1997, Reed Hastings, un matemático con máster en informática, nacido en Boston en 1960, alquiló la película "Apolo XIII" en Blockbuster y se demoró en devolverla, lo que causó que le cobraran una penalidad bastante alta y eso le hizo pensar en la idea de un videoclub en el que no cobraran multas. Al año siguiente junto con Marc Randolph, Reed lanzaba un sitio Web de alquiler de DVD por correo. Para comprobar que funcionaría adecuadamente prueban enviarse un DVD a ellos mismos, el disco llega intacto y así nace Netflix (aunque inicialmente la empresa se llamó Kibble).

Un año después incorporaron el servicio de suscripción, por medio de la cual los socios podían alquilar de forma ilimitada DVD por una tarifa mensual, además eliminaron el tiempo límite de devolución y suprimir las multas por retraso. En solo 5 años Netflix logró ser una empresa estable, con más de 4 millones de suscriptores.

Esta no sería una historia lo suficientemente inspiradora sin el hecho de que en el año 2000, estando en una situación financiera de pérdidas, Reed Hastings buscó a John Antioco, CEO de Blockbuster, para proponerle trabajar juntos en un nuevo modelo de negocio, pero Antioco rechazó la oferta y se dice que hasta se burló de Reed. Incluso Netflix quiso que Blockbuster la comprara por $50 millones, pero esto no les resultó atractivo, porque Antioco no creía que el modelo de negocio de Netflix funcionaría. "En ese momento pensaron que éramos un negocio de nicho muy limitado" declaró en 2008 Barry McCarthy, responsable financiero de Netflix. El 23 de septiembre de 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota mediante el capítulo 11.

Sigamos con la historia de Netflix. En el año 2002, Netflix sale a la bolsa y vende más de $75 millones en acciones, lo que le permite cerrar tratos con grandes productoras de películas para añadir sus títulos al catálogo, llegando a contar con más de 15,000 títulos disponibles. En el año 2003, la compañía logra obtener su primer millón de suscriptores.

En 2007 presentan el formato por streaming, que permite a los usuarios acceder a las películas desde sus computadoras. Para el año 2011, un año después de que Blockbuster se declaró en quiebra, Netflix llega a los 20 millones de suscriptores, generando ingresos por más de $2 mil millones mensuales.

Con la mentalidad de un gran visionario, Reed sabía que en algún momento aparecerían competidores y que las grandes cadenas de televisión podrían migrar al servicio de streaming, lo que dejaría a Netflix sin los derechos de gran parte de su catálogo, por lo que decidió crear sus propios contenidos. En el año 2013 lanza "House of Cards", una serie de 13 episodios.

Debido al covid-19, Netflix tuvo un crecimiento de 16 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2020, el mayor aumento que ha logrado en un trimestre. Sin embargo, el 21 de abril de 2022 en BBC News aparece esta noticia "Netflix: la estrepitosa caída en bolsa que le hizo perder $50,000 millones". Las acciones de Netflix se desplomaron un 35 % después de que la empresa reveló una fuerte caída en los suscriptores y advirtió que millones más están listos para abandonar el servicio.

El pasado 10 de agosto elpais.com publica la noticia: "Disney supera a Netflix en número de suscripciones de televisión de pago", reportando que la compañía ha comunicado este miércoles que sus tres servicios: Disney, ESPN+ y Hulu, suman ya 221.1 millones de suscripciones en todo el mundo, frente a los 220.67 millones de Netflix al cierre del semestre.

Creo firmemente en el poder del aprendizaje a través de las experiencias de otros y sin duda esta interesante historia de Netflix nos ofrece muchas lecciones, como el poder visionario de Reed Hastings y en especial su capacidad para entregar valor con sus innovaciones. También la falta de pensamiento estratégico de Blockbuster, al no detectar el riesgo de obsolescencia de su modelo de negocio, entre otras.

Pero para mí la lección más poderosa es que la medida de éxito de Netflix es el número de suscriptores, lo que está directamente asociado con su desempeño en la bolsa de valores. La razón de esto es que los ingresos de las empresas, de cualquier tipo o tamaño, tienen una única fuente, las billeteras de los consumidores.

Gran conclusión: el enfoque al cliente en las empresas no es opcional.