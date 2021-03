Lecciones que nos dejan las elecciones

En primer lugar debemos hacer notar el avance en cuanto a la conciencia de la población sobre cumplir con su derecho y obligación de ejercer su voto, de acuerdo con las estadísticas ofrecidas en esta oportunidad del 28 de febrero, el 51 % del número esperado de votantes, según el padrón electoral, aunque no es lo deseable, sí es un avance con respecto a eventos anteriores, son dignos de encomio puesto que esperaron largo tiempo bajo el inclemente sol, felicitaciones a los votantes que han manifestado la fuerza que tiene el pueblo para determinar importantes decisiones; pero el problema se encontró, como regularmente ha ocurrido, en los dirigentes permanentes o mientras dura el evento, que intervienen en el recuento o custodia de urnas, ya que se encuentran papeletas marcadas y sin marcar en residencias particulares o en los contenedores de basura, la pregunta es ¿cómo salieron de los recintos destinados a bodegas?, ¿será por educación que los culpables buscaron basureros para depositar los votos que consideraron no les favorecían?

Las lecciones tomándolas claras de su base, "falta de educación moral y ética en todo sentido", respecto al robo de urnas y papeletas de votación se le llama fraude, pero realmente es un delito y los culpables se convierten en delincuentes y deben ser juzgados como tales por las autoridades competentes. Si se lograra penalizar fuertemente, es posible que para la próxima se reduzca y así sucesivamente hasta hacerlo desaparecer. Por otra parte, hay infracciones antes de las elecciones y a veces después por parte de los perdedores, estos no se conforman y salen a flote los exabruptos, pregúntese el lector si en países adelantados, como Alemania, Inglaterra, Suiza, China, Norteamérica, Costa Rica, se cometen tan incultas fechorías electorales.

Esta falta de educación es obvia no solo en el campo político, se les llama "aficionados ciegos", se aferran a un candidato hasta la muerte, no les importa si comete algún error, pequeño o grande, a toda costa, solo esa persona debe ser el candidato ganador, entonces se dedican a denigrar a las personas no involucradas en el proceso de votación, sino por el solo hecho de pertenecer al partido contrario, no respetan a nadie, no se necesita mucho para conocer a la clase de persona espuria, lo demuestra su lenguaje vulgar en sus críticas, para el caso si un funcionario o cualquier otra persona involuntariamente cae al piso, aprovechan para insultarlo con los improperios, sin tener pruebas de un dictamen médico o relacionarlo con fatiga por exceso de trabajo o desvelos. Estos hechos ¿acaso no demuestran la urgencia de impartir la educación?, deberían ser buenos perdedores y así aceptarlo; la crítica debe ser sana y propositiva, demostrar dónde está el error y cómo solucionarlo; estas desagradables situaciones nos confirman la urgencia de intensificar las materias de educación personal en su relación con terceras personas durante la formación básica y en el campo político, aprendamos de Costa Rica.

Conviene anotar que es importante se incorpore en la ley que rige al Tribunal Supremo Electoral la potestad de que al presentarle los candidatos de elección popular por parte de los partidos políticos en contienda, sean analizados en su capacidad técnica y profesional, adecuado al cargo a desempeñar, no basta la "capacidad y honradez notoria" superficialmente sin previa investigación, contando con la información proporcionada por las dependencias a dirigir por estos funcionarios, detallando las gestiones que estos desempeñan, desde la atención al público hasta las condiciones tomadas en cuenta para sus decisiones.