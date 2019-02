L’enfant terrible, l’enfant temible

Imposible que este bachiller sea capaz de sacarnos del hoyo. "Si no lo cree, vea lo que pasó con los bachilleres Saca y Funes y el profesor Salvador", advierte la lorita Pepita. Pero más allá de la falta de sesos, nadie decente ni competente se ve a la par del musulmán. ¿Y entonces qué? ¿"Le cabinet terrible"? Con tu voto esta desgracia podés evitar.

INCOMPETENTE – Imposible que este bachiller sea capaz de sacarnos del hoyo. "Si no lo cree, vea lo que pasó con los bachilleres Saca y Funes y el profesor Salvador", advierte la lorita Pepita. Pero más allá de la falta de sesos, nadie decente ni competente se ve a la par del musulmán. ¿Y entonces qué? ¿"Le cabinet terrible"? Con tu voto, esta desgracia podés evitar.

DELINCUENTE – Se le acusa de clonar y basura vomitar en las versiones digitales de LPG y EDH, de operar un búnker repleto de malías, de engordar su agencia con cuentas de Gobierno que le cayeron a puro dedo, de malversar los millones del pueblo, de casos de calumnia, violencia contra la mujer, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito. Con tu voto, a este malacate podés apartar.

RODEADO DE RATAS – Dime con quién andas y te diré quién eres. "L’enfant terrible", sin principios ni valores, brinca de partido en partido, hasta que se afianza en el partido más corrupto y sediento de poder. Con tu voto, esta pesadilla podés evitar.

PAJERAZO – Lo siento Pinocho, "Casacayib" te dejó chato. Firmó que iba a debatir, pero no pudo porque le dio curso. Para él, Facebook Live significa mañana. Puesta en escena con Glostora en sus pocos pelos y teleprónter enfrente, prometió un ejército de defensores del voto y solo a cuatro gatos inscribió. A FEPADE y a todo el mundo, paja nos dio. Con tu voto, a este sujeto podés castigar.

PREPOTENTE – Reclama FRAUDE sin sustento, amenaza copiarle a Maduro manoseando nuestra Constitución.

COBARDE – Se esconde tras las redes sociales, sin contacto con la gente, le da asco el pueblo.

RESENTIDO – Destila odio, suda malas vibras, vive en pleito perenne, es incapaz de tantas heridas sanar.

COPIÓN – "Copypaste" de su plan de gobierno, del diseño de su aeropuerto sin sustento (igualito al de Dubái), de la campaña "Nuevas ideas" de la Dilma Rousseff, de la N de Nayib Cuscatlán, robada al Napoli.

SIN AIRE – Flacucho, cual chucho de finca, flácido, con "look" de drogadicto, sin condición física para las demandas del puesto. ¿Más masa, lorita? "No, gracias, estoy empachada".

Corrección: "Enfant terrible" es francés y describe a niños precoces que hacen preguntas embarazosas. Los salvadoreños estamos ante un "enfant temible", pues si se sale con la suya, nos lleva la que no nos trajo.

Con nuestro voto podemos, EN PRIMERA VUELTA, estrellar esta amenaza contra el muro. "Más bien contra el piso, pues Trump no sale con su muro", razona la Pepita. Te sugiero "enfant temible", hacé cabuda de pisto chuco con Maduro, Funes, Saca y los Ortega para comprar una isla en el Caribe y nunca salir de ahí. "Welcome to Loser’s Island / Bienvenidos a Isla Perdedores", leerán sus amigos Putin y Xi Jinping.

Pasado mañana tenemos la oportunidad de oro para a "l’enfant temible" apartar, para volvernos a encarrilar, para el país reconciliar. Qué diera el sufrido pueblo venezolano, nica y cubano. ¡Todos a VOTAR!