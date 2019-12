Levantobandera

Es por ello que a los campesinos del campo, y a los ciudadanos de la ciudad, les levanto bandera para frenar la comilona desenfrenada, sobre todo la de este mes. Se la levanto también al mundo entero; urge pues la mitad de su población maneja cuerpos con más del 25% de grasa.

Según las Naciones Unidas, peso normal es tener menos de 24% de grasa; sobrepeso entre 25 y 29, y obeso, arriba del 30%. ¿A cuál categoría pertenece? "Yo a la de los cueritos" zuii zuiiioo", se auto chifla la lorita Pepita.

Hasta Sánchez Cerén sabe que el sobrepeso es fuente de diabetes, problemas cardíacos, algunos tipos de cáncer, y además castiga nuestro bienestar y productividad.

Seco, seco, como chucho de finca, tampoco. Nuestro cuerpo necesita grasita para funcionar pero, si queremos salud y vigor, no más de 24%. Sé que es complicado en nuestro complicado entorno, pero hay que ponerle coco.

Complicado pues la comida chatarra está por todos lados; rica en calorías, azúcar, sodio y grasas, y baja en nutrientes. Favorita por ser rica en sabor, y por ser más barata que la comida saludable.

Pero además de comer más comida chatarra, nos estamos moviendo menos. La inseguridad y tecnología nos han encerrado en las pantallas de nuestra cueva. Las remesas nuestras de cada día, nos han movido del campo de acción a la hueva total. En Dodge patas casi nunca, culpa de la multiplicación de 2 y 4 ruedas.

La comida saludable, cocinada a fuego lento, es nostálgico recuerdo del siglo pasado. En la actualidad, basta con apretar nuestro teléfono para recibir, con cargo automático, el combo mega calórico en nuestra puerta.

Muchas ONG´s, y algunos gobiernos, también levantan bandera para frenar la comilona desenfrenada. Eso está bien. Pero pudiera estar mejor.

Mejor si las empresas que nos venden alimentos procesados acatan leyes, como las de Chile y Perú, adonde deben advertir al consumidor (en sus etiquetas y publicidad), si su oferta es "Alta en Grasas Saturadas, Alta en Azúcar, Alta en Sal, evitar el consumo excesivo".

Mejor si las 262 alcaldías, predicaran e implementaran sano esparcimiento. Mejor si en serio regularan lo que venden las tiendas y cafetines escolares. Mejor si educaran sobre alimentación balanceada y actividad física. Mejor si las cadenas de comida rápida ofrecieran una opción saludable. Y lamentablemente mejor si, en caso nos siguiéramos inflando, tuviéramos que pagar un impuesto de salud para frenar el consumo, como el que pagás cuando comprás guaro y nicotina.

Lo siento abuela. La gordura NO es hermosura. No voy a dejar de amar tus tamalitos, frijolitos fritos, chiles rellenos (fritos), rompope y quesadilla, pero ¡ya no me sirvás más que me siento puro chorizo de Cojute!

Levanto bandera para que no nos demos paja con el "chiz si es Navidad, en enero la dieta".

Levanto bandera para que le pongamos coco a lo que nos servimos en el plato, debe ser un perfecto balance de cantidad y calidad nutricional. Recordemos que antes de la cena, boquearemos y chuparemos más de al cuenta y, después, pecaremos con ese postre supercalifrajilistic, seguido de café azucarado y un chocolate de los que van cayendo.

Levanto bandera por la democratización de opciones saludables de alimentación. Es con ustedes ministros de agricultura y salud.

Y usted, levante sus patricias. ¡Como que enero! Mañana mismo me le hace caso a la campana de las 5, y salga a moverse. Regresará endorfinado, feliz por haber pegado la sudada, renovado por haber presenciado un mágico amanecer.

Damas y caballeros, ¡alto al ciclo de diciembre de los gordos y enero de los arrepentidos! Recordemos y practiquemos: Todo es para el uso y no para el abuso. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. A ver a ver, a mover la colita, "si no la mueves se te pone más gordita", canta la Pepita.

#levantobandera, dale like.