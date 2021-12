Ley de Agentes Extranjeros. Seis errores imperdonables (II)

En el artículo anterior señalé 3 errores de esta ley, a mi juicio imperdonables; en la presente entrega, señalo tres más, teniendo en cuenta que no son los únicos.

4) El art. 14 de la ley dice: "quedando derogada cualquier disposición que la contraríe", si la Asamblea Legislativa llega a aprobarla, significa que esta ley particular va no solo a predominar las demás leyes sobre el tema, sino que anula los artículos que no se ajusten a su texto. Lo normal es que las leyes particulares tengan predominancia sobre las demás leyes que rigen el tema, pero nunca establecen derogación de las demás normas sobre el tema. Dejarlo como está generaría serios problemas, por ejemplo: el Título V sección G de la Ley Especial de Migración y Extranjería (art. 89 a 93) quedaría derogado.

5) La ley califica a las ONG salvadoreñas y su personal como "agentes extranjeros" (art. 3.3), llamarlos de esta manera es una violación de su honor como salvadoreño y obligarlos a que en su trabajo como ONG se consideren "Extranjeros"; viola la Constitución, pues el art. 91.1 establece: "Los salvadoreños tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad"; se trata de un DERECHO del salvadoreño y el Estado ni el gobierno pueden obligarlo a aceptar otra nacionalidad; la Constitución en sus artículos 96 a 100 establece sus derechos y limitaciones; si el gobierno oficialmente los considera extranjeros, no estaría lejano que por ser "Agente Extranjero" los sometería a las ONG y su personal a las limitaciones establecidas en esos artículos como por ejemplo "negar la entrada o permanencia en el territorio" y si la ONG o sus empleados participan en la política "pierde el derecho de residir en él" (art. 97 Cn). Finalmente, si el Gobierno lo califica como "Extranjero", la pregunta sería ¿a qué país pertenece?.. tendría que ser apátrida.

6) El artículo 5, "Exclusiones", es uno de los más largos y detallados y en 9 literales define las personas naturales o jurídicas a quienes no se le aplicará la ley. La propuesta de Casa Presidencial tenía 3 literales y la comisión de la A. L. le añadió 6. Se trata de uno de los peores artículos en cuanto a su redacción, pues peca de repetición de organismos, de errores sintácticos y literales innecesarios como los dos pues se refieren a las donaciones que reciba el gobierno (lit. d, e, h); también abundan las imprecisas definiciones de grupos como, por ejemplo en el literal b, "personas naturales o jurídicas que participen en actividades religiosas", o la del literal f, "las dirigidas a programas de ayuda social dirigidas (sic) a personas de escasos recursos", todo el artículo necesita reescribirse con una mejor redacción y más claras definiciones que lo haga coherente y preciso.

Es sorprendente la extensión de las Exclusiones, pues la establece para personas naturales y jurídicas que participen en actividades de salud, escolares, académicas, científicas "de buena fe" o "Bellas Artes" (lit. b) y el texto del literal h, excluye a "cualquier persona, que ejecute proyectos de cooperación al desarrollo de El Salvador" no solo con el gobierno central, sino con el local o comunidades.

Leyendo este artículo, uno se pregunta ¿por qué gastar tanto papel y lápiz para terminar excluyendo a la casi totalidad de las personas o instituciones que trabajan en estos campos de la sociedad?; la respuesta es clara: esa amplitud, abarcando a casi todas las actividades de las ONG y de no pocas instituciones de la Sociedad Civil para recibir donaciones del exterior sin pasar por los requisitos de esta ley, es un palabrerío que quiere encubrir lo que realmente el gobierno actual quiere controlar y someter: las ONG que generan información sobre la realidad, denuncias a las arbitrariedades del gobierno y movilizan a la ciudadanía. Lo que no ha podido conseguir en dos años y medio de acoso a la prensa independiente, hoy, con esta ley, pretende amordazar a las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil. Esta ley significa para el actual gobierno su principal arma para lograrlo.