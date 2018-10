Ley del agua: ¿hay dos opciones?

Producir leyes objetivas y efectivas es cualquier cosa menos sencilla, pero de no cumplirse estos requisitos, pueden resultar hasta contraproducentes si son politizadas, se ajustan a intereses de grupos minoritarios o, peor aún, favorecen intereses minoritarios contrarios a los intereses mayoritarios. En el caso de la ley de agua, quizás más que en cualquiera otra, debe evitarse a toda costa estas distorsiones.

Para dicha ley, actualmente parecen predominar dos versiones: una que busca centrar la normativa (pero no la administración) en una institución gubernamental técnica correspondiente, y otra que busca centrar dicha función en un cuerpo heterogéneo "independiente". Pareciera indispensable considerar antecedentes y criterios para poder compararlas y evaluarlas.

En primer lugar, el agua es un recurso natural. Anteriormente, los recursos naturales eran contemplados por una Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR), del MAG. Estos recursos naturales eran el agua, suelo, clima, bosque, vida silvestre y áreas naturales. Para esto había Servicios especializados con el personal y el equipamiento correspondiente necesario para evaluar, monitorear y dimensionar cada uno de estos recursos técnicamente –aspectos fundamentales para su normatividad.

Luego nacería otra entidad "semilla" denominada "Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente (SEMA)", centrada principalmente en el "área gris" ambiental, comprendiéndose como tal el manejo de desechos sólidos, la contaminación del agua, aire y suelo, los permisos ambientales, los estudios de impacto ambiental y los desastres naturales. Pronto se percibió el obvio traslape de estas funciones con las de la DGRNR ("área verde"). Y quedó clara la lógica de juntarlos adecuadamente en un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar dualidades y conflictos, y lograr tanto aprovechamiento efectivo y eficiente como resolver problemas de agotamiento y deterioro.

Al iniciarse el indispensable traslado de la DGRNR del MAG al MARN, esto fue permitiendo visualizar con más facilidad las posibilidades, capacidades y responsabilidades del segundo. Pero estando este proceso a medias, se percibieron crecientes temores de que la institución resultante pronto podría poner en peligro muchas prácticas nocivas existentes en este país, especialmente la sobreexplotación, abuso, mal uso y deterioro tanto de los recursos naturales como del medio ambiente.

Lo anterior empeoró considerablemente cuando se visualizó una responsabilidad aún mayor del MARN: la de elaborar y coordinar un Plan de Ordenamiento (pero no desarrollo) Territorial –el plan más crítico e importante para el buen manejo y desarrollo de nuestro territorio, en particular del agua–, responsabilidad aún no realizada ni asumida. Y se intensificaron claras manipulaciones para "robarle dientes" a esta institución cada vez más indispensable e importante. Se paró en seco el traslado de los servicios restantes de la ex-DGRNR –vida silvestre, recursos forestales (ya casi sin operatividad de campo e investigación) y un casi inexistente Servicio de Conservación de Suelos y Cuencas Hidrográficas–, algo extremadamente peligroso para nuestra estabilidad, vulnerabilidad y productividad territorial.

Es evidente que solamente una de las dos propuestas de ley de agua en discusión podría lograr las condiciones de capacidad, supervisión y normatividad necesaria para tan enorme y compleja tarea, pues la otra propuesta, con tentadores pero débiles argumentos de "autonomía e independencia", claramente carecerá de la estructuración, capacidad técnica y neutralidad requeridas para hacerlo, y a la vez sugiere gastos nuevos que simplemente socavarían una institucionalidad ya existente, y que probablemente serían contraproducentes y perjudiciales para una considerable mayoría de la población salvadoreña.